Per metus daugiau nei 100 mačų sužaidęs Jokubaitis: „Skaičius didokas“

Rokas Jokubaitis per vienerius metus sužaidė 102 rungtynes. Jo komandos draugas rinktinėje Tomas Dimša – 100 mačų.

Nuotr.: FIBA

Lygiai prieš metus, 2022 metų rugsėjo 1-ąją, prasidėjo Europos čempionatas. Per šį laikotarpį Lietuvos rinktinės ir „Barcelonos“ įžaidėjas Rokas Jokubaitis sužaidė įspūdingą rungtynių kiekį. Per vienerius metus – 102 mačai.

ACB lygoje – 42 rungtynės. Eurolygoje – 39. Draugiškos rungtynės su Lietuva – 7 mačai. Europos čempionate – 6 susitikimai. Pasaulio čempionate – 3. Katalonijos taurėje – 2. Ispanijos Supertaurėje – 2. Ispanijos Karaliaus taurėje – 1.

„Buvo nuojauta, kad bus aplink šimtą... Neblogas skaičius, – bendraudamas su BasketNews sakė Jokubaitis. – Žinote, Ispanijoje, Eurolygoje, rinktinėje yra aukščiausias lygis. Ispanijos lyga yra aukščiausio lygio, čia nėra kaip kitose lygose, kuriose kai kurios komandos gali pataupyti žaidėjus. Reikia žaisti maksimumu, nėra kur taupytis. Taip pat ir Eurolygoje, ir rinktinėje. Skaičius didokas, išvargina tikrai 102 rungtynės per šitiek dienų.“

Palyginimui, NBA rungtyniaujantis Jonas Valančiūnas per tą patį laikotarpį sužaidė 94 mačus. Žalgirietis Tomas Dimša – net 100 rungtynių, jo komandos draugas Ignas Brazdeikis – 91.

Donatas Motiejūnas „Monaco“ klube ir Lietuvos rinktinėje per metus sužaidė 93 rungtynes, Panevėžio „7bet-Lietkabelio“ puolėjas Gabrielius Maldūnas – 83, Vilniaus „Ryto“ kapitonas Margiris Normantas – 75.

Ar tiek rungtynių žaidžiančiam Jokubaičiui nepasitaiko momentų, kai krepšinis pabosta?

„Būna kartais, faktas, būna ir fizinis, ir psichologinis nuovargis. Sezono metu tokių atkarpų dažnai būna žiemą, kai įvyksta pasėdimas, bet po Naujų metų vėl viskas gerai. Po Eurolygos finalo ketverto, kai pralaimėjome, buvo psichologinis nuovargis. Bet laimėjus Ispanijos lygą, vasarą porą savaičių pailsėjus, dabar rinktinėje esu kupinas energijos ir kažkaip net nesijaučia tiek daug sužaistų rungtynių“, – dabartine atkarpa džiaugėsi Jokubaitis.

Praėjusį sezoną NBA lygoje daugiausiai rungtynių sužaidė finale rungtyniavęs Majamio „Heat“ gynėjas Maxas Strusas – net 105.

Taip pat 100 sužaistų rungtynių ribą NBA pasiekė jo komandos draugas Bamas Adebayo (100), Bostono „Celtics“ atstovas Derrickas White'as (102) ir Denverio „Nuggets“ atstovas Bruce'as Brownas (100).

Rokas Jokubaitis Ispanijos lygos finalą laimėjo birželio 20 dieną, liepos 17 dieną jau buvo Lietuvos rinktinės stovykloje, o rugpjūčio pirmąją žaidė pirmąsias draugiškas rungtynes.

Nors turėjo atostogas, sužaidus 102 rungtynes per metus, mažeikiškis per visus metus vidutiniškai sužaidė po dvejas rungtynes per savaitę.

„Kur esu, ten dirbu su geriausiais savo sričių specialistais. Prižiūrime kūną, yra paskirstyta, kada sportuoti, kada geriau visai nieko nedaryti – pasidaryti štanginę ar atsistatymo treniruotę, – pažymėjo Jokubaitis. – Būna, kad mėnesį ar du normaliai net nepasitreniruoji. Skraidymai, rungtynės, keliavimai, o treniruotėse darome tik atsistatymą.

Viskas yra aukščiausiame lygyje, viską sudėlioja, man kartais net nereikia galvoti, ką daryti – visas planas sudėliotas. Ir taip pat turi būti profesionalumas – miegas, poilsis, atsistatymas ir visa kita.“

Koks būtų optimalus skaičius rungtynių per metus? Atsakymo į tokį klausimą Jokubaitis neturi, bet jam būtų įdomu pamatyti, kaip atrodytų sutrumpintas sezonas ir kaip apie tai atsilieptų žaidėjai.

Šiandien Jokubaitis sužais ketvirtąsias rungtynes pasaulio čempionate – kertiniame antrojo etapo mače varžovu taps Graikija. Pergalė beveik garantuotų vietą ketvirtfinalyje. Jeigu šiandien Juodkalnija nusileis JAV, tuomet Lietuva pergalės atveju užsitikrins vietą kitame etape.

Lietuvos ir Graikijos rinktinių akistata – šiandien 15.40 val. Lietuvos laiku.