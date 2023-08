Netoli istorinio pasiekimo: Joneso šou priartino PČ naujokus prie olimpiados

Nuotr.: FIBA

Pirmą kartą pasaulio čempionate dalyvaujantis Pietų Sudanas (2-2) sustiprino galimybes išvykti į Paryžiaus olimpines žaidynes. Royalo Ivey auklėtiniai Maniloje 87:68 (34:17, 17:16, 9:17, 27:18) nugalėjo Filipinus (0-4).

Rungtynių žaidėjas EFF 28 Carlik Jones Taškai 17 Taiklumas 7-20 Atkovoti kamuoliai 9 Rezultatyvūs perdavimai 14

Šis laimėjimas Pietų Sudanui reiškia, kad pergalė paskutiniame turnyro mače gali rezervuoti Afrikos žemynui skirtą olimpinių žaidynių vietą. O grupės kovas Pietų Sudanas baigs šeštadienį maču su Angola.

Kortas sumaišyti dar gali kita Afrikos komanda Egiptas (2-2), kuri taip pat pretenduoja baigti kovą dėl 17-32 vietų turėdami 3 pergales.

Labai netoli istorinio pasiekimo Pietų Sudano gretose buvo Carlikas Jonesas – jam pritrūko vieno atkovoto kamuolio iki trigubo dublio, kuris taptų pirmuoju pasaulio čempionatų istorijoje.

Jonesas per 29 minutes pasižymėjo 17 taškų (5/12 dvit., 2/8 trit., 1/1 baudų), 14 rezultatyvių perdavimų, 9 atkovotais kamuoliais ir 28 naudingumo balais.

Pietų Sudanas nepriklausoma valstybe yra nuo 2011 metų, kai oficialiai atsiskyrė nuo Sudano. Šios šalies rinktinė buvo pati geriausia pasaulio čempionato atrankos Afrikos sektoriuje, kur laimėjo 11 iš 12 mačų.

Pergalės dar neturintys Filipinai prarado galimybes žengti tiesiai į olimpines žaidynes, kadangi Japonija turi du laimėjimus. Be to, vieni PČ šeimininkų gali likti net ir be olimpinio atrankos turnyro. Plačiau apie olimpinių žaidynių vietų skirstymą skaitykite čia.

Filipinų ekipos gretose labiausiai išsiskyrė A.J. Edu, kurio sąskaitoje per 28 minutes buvo 12 taškų (3/5 dvit., 2/4 trit.), 14 atkovotų kamuolių, 2 rezultatyvūs perdavimai bei 23 naudingumo balai.

Pietų Sudanas: Carlikas Jonesas 17 (5/12 dvit., 2/8 trit., 9 atk. kam., 14 rez. perd., 28 naud.), Nuni Omotas (2/3 trit., 5/5 baud.) ir Majokas Dengas (2/5 trit., 7 atk. kam.) po 13, Marialas Shayokas 12 (3/8 dvit.), Wenyenas Gabrielis 11 (4/6 dvit., 12 atk. kam., 2 blok.), Kuany Kuany (2/5 trit., 6 atk. kam.) ir Dutas Kacuolas (2/6 trit.) po 8.

Filipinai: Jordanas Clarksonas 24 (5/13 dvit., 4/10 trit., 5 kld.), Dwightas Ramosas 20 (3/10 dvit., 4/8 trit., 12 atk. kam.), A.J. Edu 12 (2/4 trit., 14 atk. kam.), Kai Sotto 8 (5 atk. kam., 3 blok.).

Rungtynių apžvalga: