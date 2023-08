Marei šou paliko Jordaniją be pergalių

Nuotr.: FIBA

Buvęs „Šiaulių“ legionierius Assemas Marei dominavo, o Egipto rinktinė (2-2) sustiprino savo olimpinių žaidynių viltį. Egiptiečiai Maniloje po atkaklios kovos 85:69 (22:14, 18:22, 19:20, 26:13) susitvarkė su Jordanijos (0-4) krepšininkais.

Rungtynių žaidėjas EFF 32 Assem Marei Taškai 20 Taiklumas 7-12 Atkovoti kamuoliai 14 Rezultatyvūs perdavimai 1

Jordanija po šio pralaimėjimo nebeturi šansų iškovoti tiesioginio bilieto į olimpines žaidynes, o Egiptas tarp Afrikos valstybių su Pietų Sudanu turi po dvi pergales ir savo likimą spręs paskutiniame mače.

Pietų Sudanas susitiks su Angola, o Egiptas kausis su Naująja Zelandija. Egipto taškų balansas yra +3, Pietų Sudano – +2.

Rungtynėse nuo pirmųjų minučių Egiptas perėmė iniciatyvą, bet Jordanija nepasidavė ir įpusėjus ketvirtajam kėliniui rezultatas buvo lygus – 66:66.

Visgi tuomet Azijos komandos puolimas sustojo ir egiptiečiai ne tik, kad iškvojo pergalę, bet ir pasigerino ypatingai svarbų įmestų/praleistų taškų balansą.

Marei nugalėtojams per 33 minutes surinko 20 taškų (7/11 dvit., 0/1 trit., 6/7 baud.), 14 atkovotų kamuolių ir 32 naudingumo balus. Jis per aikštėje praleistas 33 minutes dar blokavo 2 metimus.

Nugalėtojų gretose taip pat išsiskyrė Ehabas Aminas, per 37 minutes pelnęs 20 taškų (3/9 dvit., 3/6 trit., 5/6 baud.). Jis taip pat atkovojo 7 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus bei surinko 21 naudingumo balą.



Jordanijos ekipos gretose išsiskyrė Ahmetas Duverioglu, kurio sąskaitoje per 37 minutes buvo 17 taškų (8/16 dvit., 0/1 trit., 1/2 baud.), 11 atkovotų kamuolių, 2 rezultatyvūs perdavimai bei 22 naudingumo balai.



Egiptas: Ehabas Aminas (3/9 dvit., 3/6 trit., 5/6 baud., 7 atk. kam., 4 rez. perd., 4 per. kam., 4 kld.) ir Assemas Marei (7/11 dvit., 6/7 baud., 14 atk. kam., 2 blok., 32 naud.) po 20, Anas Mahmoudas 14 (7/11 dvit., 2 blok.), Amras Zahranas 12 (4/6 dvit.), Amras Gendy 10 (1/5 trit., 5/6 baud., 5 rez. perd.).



Jordanija: Sami Bzai 18 (6/11 trit.), Ahmetas Duverioglu 17 (8/16 dvit., 11 atk. kam., 3 blok.), Freddy Fadi Ibrahimas 11 (3/9 dvit., 1/7 trit., 5 rez. perd., 3 per. kam., 8 kld.), Rondae Hollisas-Jeffersonas (6 atk. kam., 5 kld.) ir Malekas Kanaanas (3/6 trit., 4 rez. perd.) po 9.