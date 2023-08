Dėl garbės žaidžiantys prancūzai sutriuškino Iraną

Nuotr.: FIBA

Prieš pasaulio čempionatą viena favoričių laikyta Prancūzija (2-2) užtikrintai pradėjo kovą dėl 17-32 vietų. Vincento Collet auklėtiniai Džakartoje 82:55 (9:12, 26:15, 19:9, 28:19) sutriuškino Iraną (0-4), kuris lieka be pergalių.

Rungtynių žaidėjas EFF 21 Rudy Gobert Taškai 9 Taiklumas 4-6 Atkovoti kamuoliai 9 Rezultatyvūs perdavimai 1

Prancūzai, kaip ir mače su Libanu, vangiai pradėjo rungtynes ir pralaimėjo pirmąjį kėlinį – 9:12.

Visgi dėl garbės kovojantys kitų metų olimpinių žaidynių šeimininkai susiėmė ir dar iki pertraukos perėmė iniciatyvą (35:27), o antroje rungtynių pusėje pradėjo triuškinti varžovus.

Prancūzijos rinktinėje nebuvo jau čempionate dėl čiurnos traumos nežaisiančio Mathiaso Lessorto, o Iranas vertėsi be savo šalies krepšinio legendos Hamedo Haddadi.

Nugalėtojams Nando de Colo per 23 minutes pelnė 12 taškų (3/6 dvit., 2/5 trit.), atkovojo 8 kamuolius, atliko 7 rezultatyvius perdavimus bei surinko 21 naudingumo balą.



Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Elie Okobo, per 19 minučių pelnęs 13 taškų (3/3 dvit., 2/4 trit., 1/2 baud.). Jis taip pat atkovojo 2 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą bei surinko 12 naudingumo balų.



Irano ekipos gretose išsiskyrė Meisamas Mirzaei, kurio sąskaitoje per 25 minutes buvo 11 taškų (4/8 dvit., 3/6 baud.), 6 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai bei 13 naudingumo balų.

Paskutinį mačą čempionate Prancūzija šeštadienį žais su Dramblio Kaulo Krantu, o Iranas susitiks su Libanu.

Prancūzija: Elie Okobo 13 (2/4 trit.), Nando de Colo 12 (2/5 trit., 8 atk. kam., 7 rez. perd.), Guerschon Yabusele 11 (4/5 dvit., 5 atk. kam.), Rudy Gobert (4/5 dvit., 9 atk. kam., 4 blok.), Sylvain Francisco ir Yakuba Ouattara (4/4 dvit.) po 9, Isaia Cordinier 8 (4 rez. perd.).



Iranas: Meisam Mirzaei (4/8 dvit., 6 atk. kam.) ir Behnam Yakhchali (3/8 trit., 4 rez. perd.) po 11, Navid Rezaifar 10 (2/3 trit.), Sajjad Mashayekhi 9 (2/3 trit.).