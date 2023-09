Pačios įdomiausios kovos prasideda.. Galvojau nenulipsiu nuo TV šiom dienom, nes viską norisi pamatyti. ir - siurprizas, TV3 sportai, tie mokami kanalai, net nesiruošia rodyti tiek transliacijų kiek rodė per grupės varžybas. Čia tai feilas. Būtų šiaip feilas, bet krepšinio šalyje tai epic feilas. Moki pinigus, ir per vieną kanalą neskaitant ankstesnių įrašų (lyg čiampas būtų pasibaigęs ir daugiau nebėra ką rodyti kaip būna ne sezono metu) rodys tas pačias mūsų grupės rungtynes, per kitą parodys Latvija-Ispanija ir Brazilija-Kanada. Viskas. Italija-Serbija, Slovėnija-Australija tai net dėmesio nevertos rungtynės TV3 manymu. Nesikeikiant tai daugiau neturiu ką pridurti