Nusivylęs Kemzūra: „Kažką darome klaidingai“

Nuotr.: Wolves

Vilniaus „Wolves“ patyrė pirmąją nesėkmę pasirengimo artėjančiam sezonui cikle. Vilniaus komandų akistatoje jiems teko pripažinti „Ryto“ pranašumą.



Dar pirmajame kėlinyje vilkų ekipos vyr. treneris Kęstutis Kemzūra emocingai priekaištavo vangiai rungtynes pradėjusiems savo auklėtiniams. Pastabų ir priekaištų netrūko viso mačo metu.



„Esu nusivylęs tuo, kaip žaidėme, kokia energija, koks agresyvumas ir kaip nesugebėjome reaguoti į „Ryto“ primestą tempą, agresyvumą, intensyvumą. Iš tikrųjų, šiandien buvo tik viena komanda, sveikinimai jiems, – po rungtynių kalbėjo „Wolves“ strategas. – Jie daro teisingai, mes kažką tai darome klaidingai. Bent jau šiai dienai. Turime dar stipriau dirbti treniruotėse. Aš manau, pirmiausia, tas fiziškumas ir intensyvumas. Mes pametėme galvas, dėl to nieko nesugebėjome puolime suorganizuoti. Per lėtai žaidėme, nebuvo to protingo greičio, to agresyvumo.“



Pasak jo, problemos komandos žaidime pasimatė vos tik pradėjus rungtynėms. „Rytui“ atitrūkus dvikovos starte, komanda atsitiesti nebepajėgė.



„Pradžioje paleidome greitame puolime metimų. Žinome, kad jie yra greitai žaidžianti ir greitai puolanti komanda. O paskui ir gynyboje prasidėjo bėdos – nebesuspėjome ir nekontroliavome. Net jų jauni žaidėjai eidavo pro šoną. Nesugebėjome persigrupuoti. Tiesiog žaidėme nei su širdimi, nei su protu.

Galvojome, kad kažkaip nustebinsime juos. Atrodėme labai vangiai. Prastai. Nusivylimas dėl to, kad atrodo, lyg mes nieko nedarėme visą tą laiką. Bet žinau, kad mes dirbome. Buvo daug neblogo darbo, palietėme dalykus, kuriuos reikia. Bet šiandien nieko absoliučiai neišpildėme. Tas ir nuvilia“, – apmaudo neslėpė Kemzūra.



Treneris sutiko su tuo, kad nemažą dalį iš 19 „Wolves“ padarytų klaidų nulėmė varžovų pasiūlytas fiziškumas. Taip pat jis pabrėžė ir prastus komandos sprendimus, dėl kurių nepavyko surengti sėkmingų atakų perėmus kamuolį.



„Bandėme įjungti greitesnę pavarą, kad įgauti kažkokį judesį, bet mūsų sprendimai buvo kažkas baisaus. Nepaaiškinamo ir baisaus, – teigė treneris. – Nežinau, kaip paaiškinti situaciją, jei mes išeiname trys prieš du ir pasirenkame pačią prasčiausią situaciją. Reikės grįžti į sporto mokyklos pratimus ir treniruosime sprendimus.“



Trečiąsias draugiškas rungtynes „Wolves“ sužais rugsėjo 6 d. Klaipėdoje prieš Mažeikių komandą.