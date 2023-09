Baltijos brolių sąjunga Maniloje: dominavusi Latvija – PČ ketvirtfinalyje

Latvijos rinktinė žengė į pasaulio čempionato ketvirtfinalį, kai 104:84 nugalėjo Braziliją. Atkrintamosios vyks Maniloje (Filipinai), „Mall of Asia“ arenoje, kur bus ir Lietuvos rinktinė.

Nuotr.: FIBA

Pasaulio čempionate debiutuojanti Latvijos rinktinė (4-1) pasiekė ketvirtfinalį. Luca Banchi auklėtiniai Džakartoje 104:84 (22:20, 23:22, 36:21, 23:21) sutriuškino Braziliją (3-2).

Rungtynių žaidėjas EFF 30 Andrejs Grazulis Taškai 24 Taiklumas 11-15 Atkovoti kamuoliai 3 Rezultatyvūs perdavimai 5

Latvijai tai yra pirmasis pagrindinis FIBA turnyras nuo 2017 metų Europos čempionato. Lietuvos kaimynai nepateko nei į 2019 m. pasaulio, nei į 2022 m. Europos pirmenybes.

Pasaulio čempionato atkrintamosios vyks Maniloje (Filipinai), „Mall of Asia“ arenoje. Būtent šioje arenoje visas savo rungtynes žaidė Lietuvos rinktinė, o dabar prie jų prisijungs ir kitos Baltijos šalies atstovai bei jų fanai.

Latvijos varžovais ketvirtfinalyje bus Vokietija arba Slovėnija – jos žais tarpusavyje dėl pirmos vietos K pogrupyje. Latvija užims pirmą vietą L grupėje, jei Ispanija (3-1) įveiks Kanadą (3-1). Tokiu atveju ispanai liktų antri, o kanadiečiai – už atkrintamųjų borto.

Latviai liktų antri grupėje, jei Kanada nugalėtų Ispaniją. Tuomet kanadiečiai užimtų pirmąją vietą, ispanai – trečią.

Į ketvirtfinalį latviai užsiropštė be didžiausios savo žvaigždės Kristapo Porzingio, kuris dėl traumos iškrito iš sudėties dar pasirengimo metu. Be to, antrajame turnyro mače su prancūzais Latvija neteko ir kapitono Dairio Bertanio.

Verta pridurti, kad Latvija vis dar pretenduoja į tiesioginę vietą Paryžiaus olimpinėse žaidynėse. Ten atsidurs dvi geriausios šio turnyro Europos komandos. Brazilija tenkinsis olimpiniu atrankos turnyru.

Po įtempto pirmojo kėlinio pirmieji ledus pralaužė latviai, kurie po spurto 8:0 įgijo dviženklę persvarą (32:22). Nepaisant to, brazilai rodė kovą ir iki pertraukos beveik ištirpdė deficitą (42:45).

Trečiajame kėlinyje Latvija žaidė itin galingai. Brazilija trumpai buvo išsiveržusi į priekį (47:45), bet ketvirtį latviai baigė atkarpa 17:4 bei įgijo 17 taškų persvarą (77:61). Galop brazilai palūžo, o latviai nužygiavo į užtikrintą pergalę.

Latvijai bilietą į ketvirtfinalį nukalė tritaškiai. Banchi auklėtiniai suleido 16 iš 33 tolimų metimų (48,5 proc.). Daugiausiai jų – 4 iš 4 – sumetė Artūrs Kurucs.

Nugalėtojų gretose nuostabiai rungtyniavo Andrejs Gražulis, kurio sąskaitoje per 30 minučių buvo 24 taškai (9/12 dvit., 2/3 trit.), 3 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai ir 30 naudingumo balų.

Praėjusį sezoną Kėdainiuose rungtyniavęs Artūrs Žagars per 19 minučių surinko 17 taškų (2/2 dvit., 3/5 trit., 4/4 baudų), 3 rezultatyvius perdavimus, 2 atkovotus kamuolius ir 20 naudingumo balų.

Brazilijai Bruno Caboclo per 31,5 minutės surinko 20 taškų (6/8 dvit., 1/3 trit., 5/6 baudų), 7 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus ir 21 naudingumo balą.

Brazilija: Bruno Caboclo 20 (6/8 dvit., 5/6 baud., 7 atk. kam., 4 kld.), Yago dos Santosas 14 (3/7 dvit., 2/4 trit., 4 rez. perd.), Lucasas Diasas 13 (3/4 trit., 7 atk. kam.), Leonardo Meindlis (4/6 dvit., 0/6 trit.) ir Gui Carvalho po 9, Timas Soaresas 7 (5/6 baud., 6 atk. kam.).



Latvija: Andrejs Gražulis 24 (9/12 dvit., 2/3 trit., 5 rez. perd., 2 blok., 30 naud.), Artūrs Žagars 17 (3/5 trit.), Davis Bertans 14 (4/9 trit.), Artūrs Kurucs 12 (4/4 trit.), Rolands Šmits 10 (4/6 dvit.), Kristers Zoriks 9 (6 rez. perd.), Rodions Kurucs (5 atk. kam.) ir Artūrs Strautinš po 7.