Amerikiečių išbandymas: Lietuva – JAV 54:46 (23 min.)

Vietą ketvirtfinalyje jau užsitikrinusi Lietuvos rinktinė (4-0) stoja į kovą dėl pirmos vietos J grupėje su taip pat dar nepralaimėjusia Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) rinktine (4-0).

Šį vakarą Maniloje Lietuvos rinktinė žais stebint gausiausiai publikai – likus pusvalandžiui iki rungtynių pradžios trečiasis aukštas „Mall of Asia“ arenoje yra itin gausiai užpildytas, ko ankstesniuose lietuvių mačuose visai nebūdavo.

Rungtynių eiga:

2:4, 1 min.: Rungtynes dvitaškiu atidaro Edwardsas, Valančiūnas atsako tuo pačiu, Edwardsas pelno dar du taškus.

4:4, 2 min.: Sedekerskis pataiso netikslų metimą.

7:6, 3 min.: Sedekerskis tritaškiu veda Lietuvą į priekį, Brunsonas dvitaškiu mažina deficitą.

10:6, 4 min.: Tolimą metimą smeigia Valančiūnas.

13:8, 5 min.: Tritaškį pataiko ir Jokubaitis, Edwardsas renka šeštą tašką.

17:10, 6 min.: Jokubaičio dvitaškis po prasiveržimo, Brazdeikio ir Bridgeso dvitaškiai.

20:10, 7 min.: Kariniausko tritaškis suteikia dviženklę persvarą.

Lietuva per pirmąsias 7 minutes pataikė po 4 dvitaškius ir tritaškius. Tik tam, kad pataikytų 4 dvitaškius, prireikė 12 bandymų, o kad įmestų 4 tolimus šūvius – 4 bandymų. JV ir Sedekerskis jau įmetė po tritaškį, taip pat tolimus metimus pridėjo Kariniauskas ir Jokubaitis.

Dimša pataiko tolimą metimą, Reaveso baudos, Kariniausko dvitaškis su pražanga ir baudos metimas.

Kariniausko tolimas metimas, Kuzminsko dvitaškiu uždaro pirmą kėlinį.

Rungtynių išvakarėse labai patiko Beno Matkevičiaus mintis – rinktinė žaidžia iki geriausio metimo. Good, better, the best – taip įvardijo Benas, atskirdamas tris metimų rūšis. Pirmajame kėlinyje lietuviai kuriasi geriausias progas, laisvi atakuoja krepšį, pataikė visus 6 tritaškius ir dukart puikiai išnaudojo pranašumo situacijas prieš Austiną Reavesą. Tuo pasinaudojo Kariniauskas ir Kuzminskas.