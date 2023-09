Svajonė baigėsi ketvirtfinalyje: Lietuva – be medalių ir kelialapio į olimpiadą

nu ka sako krepsinio egzpertai? mes juk laimejom pries jav.. rungtynes kurios leme maziau nei su egiptu ar meksika. ir niekad nesakiau rinktis varzovu, bet buvo aisku kad po tokio hype pasiruosti kitom rungtynem produktyviai tiesiog neimanoma. kai tu turi ijungti do not disturb telefone. bet as long as daugumai fanu svarbiausia padaryti meme ar pasidziaugti curryniausku nei laimet medali tai cia viskas klostosi pagal fanu valia.