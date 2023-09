Principinį mačą pasitinkantis Maksvytis: „Turime padaryti darbą iki galo“

Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS

Lietuvos rinktinė neketina sumažinti apsukų pasaulio čempionate, pasitinkant rungtynes dėl 5-8 vietų. Kazys Maksvytis mačo su Slovėnija dieną teigė, kad komanda žais visu pajėgumu, o likusiose dvejose rungtynėse trūks tik Eimanto Bendžiaus, kuriam čempionatas jau baigtas.

„Likusios rungtynės lemia taškus, lemia FIBA reitingą, – pokalbį su žurnalistais iš Lietuvos pradėjo Maksvytis. – Su komanda kalbėjome, kad turime pabaigti reikalą iki galo. Negalime rinktis, kada žaisti, kada nežaisti, turime gerbti visų pirma savo komandą, spalvas, už kurias žaidžiame, ir padaryti darbą iki galo.

Buvo smagu, kad turbūt savaitę Lietuva gyveno geru pergalių laukimu, buvo smagu turėti tą jausmą. Turime to neužmiršti ir tęsti darbą.“

Šiandien 15.30 val. Lietuvos laiku mūsiškiai susitiks su Slovėnija. Šeštadienį Lietuvos rinktinė priklausomai nuo rezultatų susitiks su Italija arba Latvija ir baigs čempionatą.

Prieš tai dvejus metus paeiliui Lietuva nusileido Slovėnijai. 2021 metais tai įvyko olimpinių žaidynių atrankos finale, o 2022 metais – Europos čempionato starte.

„Yra principo šiose rungtynėse. Jie tokie gana neparanki mums komanda su daug žaidimo du prieš du, su tritaškius metančiais aukštaūgiais. Be abejo, norime revanšuotis“, – pažymėjo Maksvytis.

Treneris tikisi, kad slovėnai savo žaidėjų netaupys, ir tą patį darys savoje ekipoje.

„Žaisime dėl pergales, žaisime visu pajėgumu“, – teigė darbėniškis.

Slovėnija šiais metais neturi svarbių puolėjų Edo Muričiaus ir Vlatko Čančaro, kurie patyrė traumas.

„Kalbėjau su jų treneriu (Aleksanderiu Sekuličiumi – aut. past.), kuris yra geras mano kolega. Kažkiek jie prarado fiziškumo, universalumo. Man atrodo, kad jie yra silpnesnė komanda nei pernai. Ir jums turbūt taip atrodo“, – lygindamas šių ir praėjusių metų Slovėnijos rinktines, sakė Maksvytis.

Anot trenerio, vienas iš žaidėjų, kuris ginsis prieš Dončičių, bus Tadas Sedekerskis.

Galiausiai treneris užsiminė apie asmeninę ir komandinę psichologinę būseną po antradienio mačo su Serbija, kai buvo suklupta čempianato ketvirtfinalyje.

„Pasitikėjimas augo – Juodkalnija, po to Graikija, po to Amerika. Lūkesčiai augo. Nors prieš čempionatą mums niekas medalių nekabino, po to vienu metu jau pradėjo sakyti, kad mes favoritai prieš Serbiją. Mūsų pasitikėjimas augo, bet, deja, kaip ir jaunimo rinktinės, taip ir vyrų rinktinė ketvirtfinalyje nesužaidė. Turbūt čia ir psichologinės problemos, reikės Lietuvos krepšiniui daugiau psichologų, kietesnių charakterių, kad praeitų šį etapą.

Vakar buvo blogai, šiandien jau geriau, atsirado viena kita šypsena. Į žemę nesulįsi. Turi tai išgyventi. Mūsų toks darbas – išgyventi tokius bangavimus į viršų ir į apačią, krepšinis toks yra – pergalės ir pralaimėjimai“, – kalbėjo Maksvytis.