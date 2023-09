„Žalgirio“ pasirengimo starte – grįžęs Evansas ir triuškinama pergalė

Nuotr.: BC Žalgiris Kaunas

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai pergalingai pradėjo pasirengimo artėjančiam sezonui ciklą. „Žalgirio“ treniruočių centre kauniečiai 90:57 (17:12, 27:18, 21:8, 25:19) įveikė Panevėžio „7bet-Lietkabelio“ komandą.

Kauno klubui nepadėjo su Lietuvos vyrų rinktine pasaulio čempionate esantis vyr. treneris Kazys Maksvytis bei joje rungtyniaujantys Tomas Dimša ir Ignas Brazdeikis.

Panevėžiečiai dėl tos pačios priežasties neturėjo Gabrieliaus Maldūno ir Deivido Sirvydžio.

Žalgiriečiai tolti pradėjo antrajame kėlinyje, kurį Arnas Butkevičius pradėjo dviem tritaškiais, vieną pridėjo Nazas Mitrou-Longas, Laurynas Birutis ir Kevarriusas Hayesas pelnė po dvitaškį, o Kauno klubas nutolo 30:17.

Po pertraukos kauniečiai pradėjo triuškinti svečius iš Panevėžio. Po 30 minučių kovos komandas jau skyrė 27 taškai – 65:38. Ketvirtasis kėlinys tebuvo formalumas.

Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose rungtyniavo 18 taškų pelnęs Butkevičius, Ulanovas pridėjo ir Mitrou-Longas pridėjo po 15, Hayesas – 10, Brady Manekas – 8.

„7bet-Lietkabeliui“ po 10 taškų surinko Martynas Varnas ir Alenas Hadžibegovičius, Gediminas Orelikas ir Nikola Popovičius pridėjo po 9, Liutauras Lelevičius – 8, Vytenis Lipkevičius – 4, Nikas Stuknys – 3, Jonathanas Davisas ir Džiugas Slavinskas po 2.

„Žalgiris“ rugsėjo 17 d. „Betsafe-LKL“ startuos išvykos rungtynėmis su „Gargždais“. Tuo metu panevėžiečiai rugsėjo 16 d. Klaipėdoje ginklus surems su vietos „Neptūnu“.

„Žalgiris“: Arnas Butkevičius 18 (4/4 trit.), Edgaras Ulanovas 15 (6 rez. perd., 2 per. kam.), Nazas Mitrou-Longas 15 (5 rez. perd., 5/8 trit.), Kevariusas Hayesas 10 (5 atk. kam., 2 per. kam., 3 blk.), Brady Manekas 8 (5 atk. kam.), Danielius Lavrinovičius 8 (5 atk. kam.), Laurynas Birutis 6 (6 atk. kam.), Keenanas Evansas 4, Lukas Lekavičius 2 (2 per. kam.), Dovydas Giedraitis 2, Dovydas Butka 2.

„7bet-Lietkabelis“: Martynas Varnas 10, Alenas Hadžibegovičius 10, Gediminas Orelikas ir Nikola Popovičius po 9, Liutauras Lelevičius 8.

Rungtynių apžvalga: