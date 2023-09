FIBA vadas – apie pokalbį su Motiejūnu, Dončičiaus veiksmus ir natūralizacijos taisyklę

Nuotr.: FIBA

Finalinę pasaulio čempionato dieną FIBA generalinis sekretorius Andreas Zagklis surengė spaudos konferenciją, kur atsakė į rūpimus klausimus.

Kalbą nuo čempionato apibendrinimo pradėjęs Zagklis užsiminė, kad ketvirtfinalio rungtynės tarp Serbijos ir Lietuvos buvo vienos žiūrimiausių čempionate, o vėliau perėjo prie žurnalistų klausimų, kur pozityviai kalbėjo apie santykį su Eurolyga.

„FIBA pozicija yra labai aiški – norime išvengti tvarkaraščių susikirtimų su klubiniu krepšiniu ir mes esame pasiruošę kalbėtis, – sakė Zagklis. – Prieš dvejus metus buvo padarytas pirmas žingsnis su Eurolyga, taip pat į šią diskusiją įtraukėme NBA.

Einame žingsnis po žingsnio. Šis čempionatas baigiasi savaite anksčiau nei praeitas, nes klubai to prašė. Šito nepamirškime. Iš pradžių kalbėjome su ponu (Marshallu) Glickmanu, vėliau ir su (Pauliumi) Motiejūnu. Turėjome teisingą pokalbį ir pirmuosius vaisius matome. Mes žiūrime į viską optimistiškai, nes nesame čia, kad žalotume klubus. Norime rasti gerą balansą. Sunkiai dirbame ir artėjančiais metais jau neturėsime tvakaraščių susikirtimo. Liko daug darbo, bet einame teisinga linkme.“

Zagklis spaudos konferencijoje taip pat sulaukė klausimo apie Luka Dončičiaus veiksmus ant parketo ir jo pinigų ženklo rodymą link FIBA pusės. Visgi Zagklis šiuo klausimu išliko korektiškas.

„Nemanau, kad tai yra kažkas, ką turėčiau labai komentuoti, – tvirtino graikas. – Tai yra žaidėjo veiksmai aikštėje ir dėl to ten dirba arbitrai. Žaidimas juda toliau, gyvenimas taip pat.“

– Treneriai, žaidėjai skundžiasi dėl natūralizacijos, kai su šalimi nesusiję krepšininkai atstovauja rinktinei. Ar nežadate supaprastinti natūralizuoto žaidėjo taisyklės, leidžiant žaisti čempionate tik tam krepšininkui, kuris turi giminystės ryšių su valstybe?

– Mes neisime ta kryptimi. Mūsų požiūris šiuo klausimu yra aiškus – vienas natūralizuotas žaidėjas rinktinei. Mūsų principai čia nesikeičia. Kriterijus, kaip tapti natūralizuotu žaidėju irgi yra aiškus. Jei gauni pasą po 16 metų, žiūrime į tavo ryšius su šalimi. Jei jie nėra stiprūs, esi natūralizuotas žaidėjas.

Labai sudėtinga taisyklė, šiemet daug laiko praleidau ją aiškindamas mūsų asamblėjos nariams, bet kai turime precedentą, viskas pasidaro aišku. Svarbiausia šioje vietoje, kad gauname rezultatą – konkurencingumas. Būsiu atviras, nėra nieko svarbiau už tai. Turime patyrusią komandą, kuri peržiūri natūralizacijos legalumą ir dėl to esame labai atsakingi.

– O kaip yra su Erico Gordono situacija, kuris atstovavo JAV, o dabar žaidė už Bahamus. Taip pat ir Klay Thompsonas garsiai kalba apie atstovavimą Bahamams, nors yra ne vienus metus žaidęs už JAV. Ar nebijote, kad tai atvers Pandoros skrynią?

– Kaip diplomatas, stengiuosi išvengti kalbėjimo apie individualias situacijas. Suprantu klausimą. Taisyklė yra ta, jog jei atstovavai vienai rinktinei po 17-to gimtadienio, negali keisti rinktinės, nebent yra išskirtinės aplinkybės. Kriterijus yra – kaip seniai žaidei už tą rinktinę. Nenoriu dabar konkrečiai kalbėti apie tą konkrečią situaciją ir kaip ateityje su ja tvarkysimės.

Atsakant į antrą klausimo dalį, taip, mes esame susirūpinę. Nenorime atverti Pandoros skrynios ir į visa tai žiūrime labai atsargiai, vertindami situaciją.

– Ar kitą vasarą olimpiniai atrankos turnyrai vyks skirtingose žemynuose ar galime tikėtis daugiau nei vieno tame pačiame kontinente?

– Priklauso nuo kandidatų. Nėra taisyklės, kad viename žemyne negali būti daugiau negu vieno atrankos turnyro. Būtų gerai, jei atsirastų kandidatų įvairiuose žemynuose, bet turime atsižvelgti į sąlygas žaidėjams. Tai bus labai arti olimpinių žaidynių starto, mes esame paskutiniai iš sportų, vykdysiantys atranką į olimpines žaidynes. Norime išvengti 2012 m. atvejo, kai žaidėjai į atrankas suskrido tiesiai iš savo klubų.

– Maniloje dažnai pasitaikydavo atvejų, kai arenos būdavo pustuštės. Ar manote, kad kažkas buvo padaryta negerai tuo klausimu?

– Bilietų kainos buvo nustatytos vietinių, bet patvirtintos FIBA, tad dalyvavome tame procese. Galiu pasakyti, kad kai kuriose kategorijose bilietų pardavimas buvo nesėkmingas. Tai yra viena iš aptarimo temų, kurias turėsime. Buvau keliose arenose, kur 1, 4, 5 kategorijos buvo išparduotos, bet 2 ir 3 – ne. Šioje vietoje pasimato bilietų kainos įtaka, kai tai nutiko kelis kartus.

Galime sakyti, kad 2 ir 3 kategorijos bilietai kainavo per daug nei rinka gali pasiūlyti. Reikia pridurti ir tai, kad sunku užpildyti areną, kai tuo pačiu metu kitoje arenoje žaidžia vietinė rinktinė. Taip nutinka dėl to, kad tie, kurie neatvyksta į areną, žiūri savo rinktinę per televizorių arba telefoną.

Jei neklystu, turėjome čia (Maniloje) apie 50 rungtynių. Norėjome turėti didesnį lankomumą, bet apibrendinant, esame patenkinti. Reikia įvertinti ir tai, kad kai kuriais atvejais prieš pat rungtynes įvykdavo didelė audra, kuri sukeldavo spūstis. Rungtynių pradžioje arena būdavo 50 proc. užpildyta, o per pertrauką – 75 proc. Kai kurie neatvyko, nors turėjo bilietą. Esate teisūs, jog kai kuriose kategorijose bilietų kainos buvo per didelės, ką turime ištaisyti iki Kataro, nes visos 92 rungtynės vyks tame pačiame mieste.

Žinoma, ten žmonės galės pirkti bilietus nuo pat tada, kai jų komanda užsitikrins vietą turnyre. Čia turėjome išskirtinį atvejį, kadangi reikėjo sulaukti burtų, jog žinotum, kur tavo komanda žaidžia. Tai keitė keliaujančių fanų planus.

– Angolos rinktinės treneris po rungtynių su Dominikos Respublika išreiškė pasipiktinimą, jog šalys eina lengvesniu keliu, natūralizuodamos žaidėjus, nes tai sulėtina vietinių žaidėjų tobulėjimą. Koks jūsų požiūris šiuo klausimu?

– Kaip ir minėjau, vieno natūralizuoto žaidėjo taisyklė liks. Kalbėdamas apie Bahamus, nepaminėjau, kad daug žaidėjų tampa natūralizuotais, bet tai nereiškia, jog visi jie galės žaisti. Taisyklė liks ir nebus taip, kad bus du natūralizuoti arba nė vieno. Valdyba sutaria šiuo klausimu.

Manau, kad tai yra viena iš griežčiausių FIBA taisyklių. Turiu daug daugiau kritikos dėl taisyklės griežtumo nei to, kiek palengvinta ji yra. Priimu trenerio komentarus, suprantu kaip Angola ar kitos šalys jaučiasi, kai jos įdeda daug darbo, investuoja, žaidžia jaunimo čempionatus, tobulina žaidėjus. Tačiau kita šalis ateina ir pasiima žaidėją, kuris federacijai nekainavo nieko, buvo augintas kitur, bet jungiasi prie nacionalinės komandos. Vienos federacijos sako, kad tai yra mūsų kraujas, sūnūs ir dukros. Mums sunku atrasti balansą šioje vietoje.

Netrukus papildysime.