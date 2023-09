Po triumfo PČ – Schroderio prašymas gimtinei: „Mes tiesiog norime pagarbos“

Nuotr.: FIBA

Dennisas Schroderis, kartu su Vokietijos rinktine, sekmadienį Filipinuose tapo pasaulio čempionu. Gynėjas buvo pripažintas geriausiu čempionato žaidėju, tačiau spaudos konferencijoje pirštu bedė į gimtinėje esančią problemą.

„Vokietijoje per televiziją transliavo tik finalą. Krepšinis yra puiki sporto šaka, tikiuosi, kad mes gausime pagarbą už tai, ką padarėme, – kalbėjo Schroderis. – Tikiuosi, kad kitais metais olimpiadoje bus transliuojami visi mūsų mačai.

Bet mes matome progresą. Prieš dešimt metų iš mūsų komandos jei kažkas žinojo kažką, tai buvo tik Dirkas Nowiztki. Dabar mes atvykstame į Filipinus ir kiekvienas žino ir atpažįsta mūsų komandą. Mes tiesiog norime pagarbos.“

Įsibėgėjus spaudos konferencijai patalpą užplūdo Vokietijos krepšininkai, kurie nestokojo geros nuotaikos. Schroderio riksmas „relax“ neišgelbėjo nuo komandos draugų, kurie Schroderiui surengė vandens vakarėlį.

„Visų pirma, tai buvo ilga kelionė, kuri manau, kad truko apie 10 metų. Praėjusiais metais laimėjome bronzos medalius (Europos čempionate), o šį čempionatą sužaidėme be pralaimėjimų, – apsuktas ir pasveikintas komandos draugų dėstė Schroderis. – Myliu šiuos vyrukus. Neįtikėtina grupė žaidėjų. Mes pradėjome dar liepos mėnesį, treneris padarė puikų darbą, sutelkdamas mus į vieną kumštį.

Kiekvienas iš mūsų į šią komandą įnešėme tai, ką galime, kad būtume sėkmingi. Manau, kad sužaisti čempionatą 8-0, grupėje, kurioje turėjome stiprias komandas, kitame etape turėjome Slovėniją ir Sakartvelą, o vėliau žaidėme „gyvenk arba mirk“ rungtynes, yra neįtikėtina. Ir taip, mes laimėjome auksą. Tai tikra palaima dalintis tuo su visais žmonėmis rūbinėje, su šeima, vaikais, kurie atvyko iš Vokietijos. Tai neįtikėtina.“

Dennis Schroder Pozicija: PG Amžius: 29 Ūgis: 185 cm Svoris: 76 kg Gimimo vieta: Braunšveigas, Vokietija

„Mes mėgavomės kiekviena akimirka, kiekviena diena, kiekviena treniruote ir kiekvienomis rungtynėmis. Mes prieš varžovus kovojome aukščiausiu lygiu, manau tai ir yra pagrindinė priežastis to, ką padarėme šiame turnyre, – tęsė gynėjas. – Tai mums reiškia labai daug, mes parašėme istoriją. Tai neįtikėtinas pasiekimas Vokietijai, jos krepšinio federacijai, šios komandos kiekvienam rūbinės žmogui. Mes to nebūtume padarę, jeigu nebūtume tikra komanda. Be abejo treneris, jo štabas padarė puikų darbą.“

Vokietijos pergalę prieš Serbiją finale nulėmė trečiasis kėlinys, kurį vokiečiai laimėjo 22:10 ir susikrovė pergalingą pranašumą.

„Ilgosios pertraukos metu treneris pasakė, jog mes turime labiau stengtis gynyboje. Daryti tą patį, ką padarėme rungtynėse prieš JAV, – pasakojo vokietis. – Mes tiesiog susitelkėme visi į gynybą ir tai lėmė pergalę. Tiesiog buvome kartu, sėkmingai gynėmės, atkovojome kamuolius ir gerai bėgome į puolimą.“