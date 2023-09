Užduokite klausimą BN+ Q&A tinklalaidei

Apie Ulanovą. Iš antrinių šaltinių teko girdėti, jog Ulės kaip kapitono metai patiko ne visiems komandoje. Rūbinė buvo paleista. Pats buvo kiek susireikšminęs. Gal teko ką girdėti? Kitas klausimas apie šį sezoną, vėl gi, iš tų pačių antrinių šaltinių-sako Ulė šiemet pradėjo keisti savo žaidimo profilį. Per pasiruošimą ir treniruotes žiauriai daug imasi ant savęs, ale scorer, dažnai situacijose kaip catch and shoot, daug atakų iš toli ar po driblingo. Gal ką matėt, girdėjot? Ar jūsų nuomone Ulė galėtų būti tokio plano žaidėjas, ar visgi jo stiprybės kitur? To užuomazgų matėme ir praeitame sezone.