Maksvyčio sugrįžimo mače „Žalgiris“ sutriuškino svečius iš Latvijos

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai iškovojo antrą pergalę pasiruošimo cikle. Iš pasaulio čempionato grįžusio Kazio Maksvyčio auklėtiniai antrose kontrolinėse rungtynėse „Žalgirio“ arenoje 80:59 (18:18, 25:13, 23:12, 14:16) įveikė Rygos VEF ekipą.

Rezultatyviausiai žaidė 15 taškų pelnęs Arnas Butkevičius ir 13 taškų bei 5 rez. perdavimus surinkęs Edgaras Ulanovas.

Pirmajame kontroliniame mače „Žalgiris“ 90:57 sutriuškino Panevėžio „7bet-Lietkabelį“.

Lietuvos čempionai į priekį pabėgo antrajame kėlinyje, kuomet Laurynas Birutis pelnė dvitaškį, Butkevičius pridėjo du taškus su pražanga, o Lukas Lekavičius ir Ulanovas pataikė po tritaškį – 38:30. Į ilgąją pertrauką „Žalgiris“ išėjo pirmaudamas 43:31.

Po ilgosios pertraukos puikų žaidimą pademonstravo komandos naujokas Brady Manekas, kurio 8 taškai paeiliui šeimininkams suteikė 17 taškų pranašumą (51:34). Prieš paskutines 10 min. „Žalgiris“ pirmavo 23 taškais – 66:43.

Lemiamo kėlinio metu žalgiriečiai ilgiau nei keturias minutes nepelnė taškų ir pralaimėjo atkarpą 0:9 – 66:52. Baudos metimu taškų badą nutraukė Birutis, dvitaškį iš po krepšio įvertė Ulanovas, penkis taškus surinko Nazas Mitrou-Longas ir Kauno klubas ramiai užbaigė rungtynes.

„Žalgiris“ šiame mače dar vertėsi be PČ rungtyniavusių Tomo Dimšos, Igno Brazdeikio ir Rolando Šmito.

Šį sekmadienį kauniečiai pradės „Betsafe-LKL“ kovas, kai keliaus į Klaipėdą, kur susitiks su „Gargždų“ krepšininkais.

Rugsėjo 18-ąją žalgiriečiai savaitei iškeliaus į Kiprą, kur pratęs pasirengimą sezonui ir dalyvaus keturių Eurolygos komandų draugiškame turnyre. Rugsėjo 22 dieną kauniečiai susitiks su Pirėjo „Olympiakos“, o 23 dieną – su Belgrado „Crvena Zvezda“.

„Žalgiris“: Arnas Butkevičius 15 (2 per. kam.), Edgaras Ulanovas 13 (5 rez. perd.), Lukas Lekavičius (2 per. kam.) ir Laurynas Birutis po 9 (7 atk. kam.), Kevarriusas Hayesas (3 per. kam., 3 blk.) ir Brady Manekas po 8 (5 atk. kam., 2 per. kam.), Keenanas Evansas (5 rez. perd.) ir Nazas Mitrou-Longas po 7 (4 rez. perd.), Dovydas Giedraitis 3, Nedas Montvila 1.

VEF: Alberts Putans ir Brendanas Adamsas po 10.

