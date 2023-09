Kemzūra – apie neraminančias žaidėjų traumas ir Kariniausko integraciją

Vilniaus „Wolves“ sekmadienį LKL rungtynėmis Šiauliuose pradės antrąjį klubo istorijoje sezoną. Be šalies čempionato vilkai, sulaukę vardinio kvietimo, debiutuos ir Europos taurės turnyre.

Komandos vyriausiasis treneris Kęstutis Kemzūra pripažino, kad rugpjūčio viduryje startavęs pasiruošimo sezonui ciklas nevyko taip, kaip planuota. Jo metu žaidėjus kankino įvairios smulkios traumos, dalis krepšininkų dėl įvairių priežasčių atvyko tik pasirengimui įsibėgėjus ar net jo pabaigoje.



„Kaip čia teisingiau pasakius. Turim problemėlių, turim labai daug traumuotų žaidėjų, – pasirengimą sezonui įvertino Kemzūra. – Ne taip, kaip norėjau, ir ne taip, kaip įsivaizdavau, bet ką darysi. Stengsimės išeiti iš situacijos ir pasiruošti tomis sąlygomis, kokias turime, kiek įmanoma geriau.“

Besiruošdama sezonui „Wolves“ komanda sužaidė penkerias rungtynes, iš kurių ketveriose iškovojo pergales, įveikdama Kėdainių „Nevėžį-Optibet“, Mažeikių „M Basket–DELAMODE“, Talino „Kalev/Cramo“ (Estija) ir Klaipėdos „Neptūną“. Vienas kontrolinis mačas pasibaigė nesėkme, nusileidus Vilniaus „Rytui“.

Likus parai iki pirmosios naujojo sezono dvikovos, Kemzūra pasidalino mintimis apie pasirengimo cikle kilusius iššūkius, komandos bei krepšininkų tobulėjimą, džiuginančius ir neraminančius dalykus, komandą papildžiusio Vaido Kariniausko ir vizos gavimo procedūras galiausiai užbaigusio Christiano Mekowulu integraciją bei laukiančią dvikovą su „Šiauliais“.

– Per pasirengimo ciklą sužaistos penkerios rungtynės, iškovotos keturios pergalės. Kiek gerėjo komandos žaidimas artėjant link sezono starto?

– Manau, kad gerėjo. Turėjome gerą savaitę Klaipėdoje žaisdami. Turnyre iškovojome taurė. Aišku, tie pasiekimai gal nėra labai svarbūs, bet jie visada yra malonūs. Svarbiausia, kad komanda padarė pažangą agresyvume, greičiuose, vienas kito supratime. Gynyboje, aišku, tas žaidimas bangavo ir banguoja. Tai yra natūralu. Bet, kaip aš sakau, žinant sąlygas, kad neturėjome dalies pagrindinių žaidėjų, kai kurie net nebuvo atvykę, manau, kad visai tvarkėmės.



– Kokie dalykai šioje pasiruošimo sezonui stadijoje džiugina?

– Žaidėjų pastangos. Ypač, po tų nesėkmingų rungtynių su „Rytu“. Manau, kad komanda, žaidėjai sureagavo teigiamai. Padarėme išvadas. Žaidėjų darbštumas, noras, reagavimas į dalykus, pastangos ir automatiškai gerėjantis tarpusavio supratimas ir žaidimas.

– O kas labiausiai neramina?

–Traumuoti žaidėjai ir tai, kad mes negalime pilnavertiškai treniruotis. Mes neturime šiai dienai dešimt žmonių.

– Komandą papildė Vaidas Kariniauskas, neseniai atvyko vizos gavimo procedūras pagaliau užbaigęs Christianas Mekowulu. Kaip greitai pavyks juos integruoti į komandos žaidimą?

– Vaidą, aš manau, pavyks labai lengvai ir greitai. Esame jau dirbę kartu rinktinės languose. Be to, labai daug panašių dalykų jis žaidė ne tik rinktinėje, o ir mes žinome, ką jis gali. Jis yra žaidęs kartu su dauguma vyrų toje pačioje rinktinėje per langus. Manau, jam reikės tik atgauti tą formą, nes įdirbis per vasarą rinktinėje buvo. Aišku, buvo apsirgęs, ta kelionė, bet čia bus greičiau. Su kitais, su Mekowulu – nežinau, sunku pasakyti, kaip greitai. Stengsimės kuo greičiau. Žmogus vėlavo, praleido visą pasiruošimą, tik dabar atvažiavęs, tai užtruks.

– Pirmasis varžovas – „Šiauliai“. Ši komanda tarpsezoniu kardinaliai atsinaujino, naujas treneris, nauja sudėtis. Ko reikės norint iškovoti pergalę sezono starte?

– Jie žaidžia namuose, žais, tikiu, su dideliu užsivedimu, tuo noru ir agresyvumu, entuziazmu. Mes esame šiek tiek nukraujavę, neturime tiek žaidėjų, negalėjome pilnavertiškai ruoštis rungtynėms. Mums ypatingai reikės to susiklausymo, drausmės, koncentracijos ir tiesiog atlikti tai, ką mes ruošėmės. Papildomomis pastangomis kompensuoti tai, ko nespėjome pasiruošti.

Pirmąsias naujojo sezono rungtynes su „Šiaulių“ ekipa Vilniaus „Wolves“ sužais išvykoje sekmadienio, rugsėjo 17 d., vakarą.

Savas kiemas: