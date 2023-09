Lengviau atsikvėpęs Šeškus: „Labai bijojau šių rungtynių“

Nuotr.: LKL

Iki pusfinalio praėjusį sezoną nužygiavusi Jonavos „CBet“ sėkmingai pradėjo naująjį Lietuvos krepšinio lygos (LKL) sezoną. Jonaviečiai namuose įveikė Kėdainių „Nevėžį-Optibet“ (94:77). Po šios pergalės ramiau atsikvėpti galėjo „CBet“ vyr. treneris Virginijus Šeškus, kurio teigimu pralaimėjimas būtų galėjęs nulemti prastą sezono pradžią.

Rungtynių žaidėjas EFF 28 Ivan Gandia Taškai 22 Taiklumas 9-12 Atkovoti kamuoliai 4 Rezultatyvūs perdavimai 4

„Patys matėte, kokios nervingos rungtynės buvo. Pirmas mačas, pralaimėjus namuose gali gauti blogą startą, tai buvo labai svarbu, – atsiduso strategas. – Išvykoje dar gali leisti sau pralaimėti. Šiais metais manau, kad LKL vėl bus labai nenuspėjamas, tad ta mūsų pergalė yra labai svarbi.

Rugsėjo 5-6 dienomis Kėdainiuose žaidėme draugišką turnyrą, nuo to laiko mes padarėme labai didelį žingsnį į priekį. Ten buvo ne žaidimas, o dideli piktumai, nesutarimai. Dabar irgi momentais per daug tų emocijų. Bet jie (žaidėjai) atėję tik 3 savaitės naujoje sistemoje. Paklausiau jų, ar taip žaidėte anksčiau, pasirodo, kad jie niekad taip nežaidę. Kartais per daug iš jų reikalauju. Svarbu viduje padaryti atmosferą, kad nebūtų priekaištų vienas kitam.“

– Treneri, komplektacija vėlavo, pasiruošimui laiko daug nebuvo. Ar nustebinote save su tokiu žaidimu ir pergale?

– Labai bijojau šių rungtynių. Mes turėjome tik 4 kontrolinius mačus: du Kėdainiuose ir du su dubleriais bei estų komanda. Tai buvo tikrai silpnesnio lygio komandos, o mūsų žaidimas... Tikrai labai bijojau šio susitikimo. Buvo tokie amerikietiški kalneliai, pabėgame 10 taškų, lieka 3, vėl pabėgi, vėl pasiveja. Kėdainiai turi jauną, bėgančią, norinčia laimėti komandą.

Mane šiandien nustebino Ivanas (Gandia). Jei atvirai, kitose rungtynėse gal jis nebus toks, bet jis yra tas žmogus, kuris laisvas tikrai mes, jis turi gerą metimą. Tokį komandoje turėti gerai, aišku, norisi daugiau iš Mike'o (Lewiso). Reikia, kad jis valdytų komandą, dabar žmonės labiau žaidžia aplink save.

Labai trūko laiko, išsikeitimų, kamuolio nustūmimų. Tauras Jogėla gerai sužaidė. Visi, kas žaidė, pelnė taškus, tai yra labai svarbu.

– Kaip įvertintumėte Strahinja Mičovičiaus ir Aleksandaro Mareljos gynybą?

– Mičovičius šiandien nepataikė savo metimų, jis – geras snaiperis, patyręs žaidėjas. Jei esi silpnesnis po krepšiu, turi neleisti priimti varžovui kamuolio. Mes šią savaitę įsivedėme daug naujovių. Manau, kad žaidėjams buvo per daug informacijos, mačiau jų veidus. Lyginant pasiruošimą ir taip, kaip atrodėme šiandien, esu patenkintas.

– Sutinkate, kad ramybę rodęs Tauras Jogėla puikiai atliko kapitono pareigas?

– Taip ir turi būti, nebūtinai Tauras, mes – šeima. Jei matau, kad blogai – pasakau, pas mus nėra, kad žaidėjas negalėtų atsakyti treneriui. Jis yra viduje, žaidime, gali patarti, taip turi būti.

– Gavote techninę pražangą. Kiek planuojate jų šį sezoną surinkti?

– Reikia sezoną pradėti su technine, gal tuomet ilgesnis bus (juokiasi). Jei atvirai, nemačiau, kada mane įspėjo. Pirmas susitikimas, jis buvo nervingas iš abiejų pusių. Man ir žaidėjams pralaimėti namuose prieš „Nevėžį“ būtų labai blogai, kirstų per pasitikėjimą. Dabar važiuojame toliau. Norėčiau gauti iki 10 techninių, nes daug kainuoja (juokiasi).