Komandos jaunatviškumu pasidžiaugęs Žibėnas: „Pirmoje treniruotėje buvo pozityvus šokas“

Vilniaus „Rytas“ Lietuvos krepšinio lygos (LKL) kovas pradėjo galinga pergale namuose prieš Pasvalio „Pieno žvaigždes“ (106:90). Vilniečių vyr. treneris Giedrius Žibėnas po laimėto mačo pasidžiaugė auklėtinių energija ir gausiai susirinkusiais sirgaliais.

„Pirma pergalė, smagu namuose atidaryti sezoną. Smagu ne kiek dėl pergalės, bet dėl žiūrovų gausos, nelabai tikėjomės, bet matome, kokį šiemet turėsime užnugarį, – spaudos konferencijoje kalbėjo strategas. – Tikimės, kad sirgaliai neskirstys rungtynių į svarbesnes ir mažiau svarbesnes.

Tipiškos pirmos rungtynės, kažkas gavosi geriau, kažkas blogiau, stengėmės laikyti tempą, neišvengėme klaidų, neišprovokuotų klaidų. Gal patys vietomis norėjome daryti sudėtingiau, galėjome paprasčiau, nepadarėme pražangų, bet tokioje sezono stadijoje būtų naivu tikėtis kažkokios kokybės. Dabar svarbiausia, kad būtų tinkamas energijos lygis ir pastangos, tą šiandien, manau, parodė visi žaidėjai. Kai turime tokią rotaciją su jaunais žaidėjais, normalu, kad atsiras pakilimų ir nuosmukių. Šiaip rungtynes tikrai vertiname teigiamai.“

Susitikimą „Jeep“ arenoje stebėjo 1597 žiūrovai. Sostinės klubas vertėsi be traumuotų Martyno Echodo ir Gyčio Radzevičiaus, o jų vietas rotacijoje užėmė jaunieji Gantas Križanauskas ir Modestas Babraitis.

– Kiek spėjote prisiliesti prie komandos grįžęs iš pasaulio čempionato?

– Sudėtingos buvo pirmos kelios dienos. Komandos dar tikrai nejaučiu taip, kaip norėčiau. Po truputį judame link to, smagu, kad spėjau dar pabūti su komanda vieneriose kontrolinėse rungtynėse. Toks lėtas įsibėgėjimas, vienas mačas per savaitę, tai labai gerai.

Rungtynių žaidėjas EFF 34 Gytis Masiulis Taškai 21 Taiklumas 8-11 Atkovoti kamuoliai 9 Rezultatyvūs perdavimai 2

– Praleidote 90 taškų. Ar neatrodo daugoka?

– Jo, kaip ir sakiau, dar trūksta to tarpusavio supratimo, normalu. Komandos gynybos taisyklės jau yra paruoštos, trenerių štabas darė labai gerą darbą, visas tas taisykles žinome. Dabar reikia jas šlifuoti, gludinti ir išryškinti. Reikia žiūrėti begalę video ir tobulėti.

– Ar žaidėjai jau turi išsiryškinę vaidmenis?

– Esame paieškų fazėje. Visi turi, ką įrodyti. Žaidėjai žino, kad kai visi bus sveiki, turėsime 10-11 žmonių rotaciją, niekas nežais po 30 minučių. Visi turės gerų ir blogų dienų. Žinome ir savo intenciją žaisti abiejuose aikštės pusėse. Visi žino, ką reikia daryti „Ryte“.

– Kada grįš traumuoti žaidėjai?

– Tikimės, kad Martynas (Echodas) po kelių savaičių jau treniruosis su kontaktu, čia yra optimistinė prognozė. Gytis (Radzevičius) turėtų grįšti lapkričio viduryje ar antroje jo pusėje. Bet tai sakau nešnekėjus su medikais ir operacijas dariusiais žmonėmis, čia labiau klausimas jiems.

– Margiris Normantas sportuoja beveik be pertraukų. Kaip stengsitės jį pasaugoti?

– Žinau pagal save, jog per tuos du mėnesius su rinktine išnaudojome labai daug emocijų. Svarbiausia, kad nebūtų emocinio nusėdimo. Šnekėjau su juo, badome po truputį jį įvedinėti. Nereikia to forsuoti, jo vaidmuo rūbinėje ir aikštėje yra didžiulis ir jis tik didės. Svarbiausia išvengti emocinių duobių, kad žaidėjai į aikštę eitų alkani.

– Ar Ganto Križanausko pasirodymas starto penkete rodo, kad jis turės vietą komandoje?

– Gantas mums duoda daug energijos, norime su ja pradėti rungtynes, įtraukti publiką kuo anksčiau. Mūsų publika yra specifinė, ji įsitraukia ne po tritaškių ar dėjimų, o kai yra rodomos pastangos, energija, griuvimas ant kamuolių, pasiaukojimas. Gantas atitinka visus išvardintus dalykus. Aišku, bus mačų, kur jis žais mažiau, ar visai nepakils nuo suolo, bet jis yra svarbi mūsų rotacijos dalis, nes rungtynių ir šansų yra daug. Bus ir kažkokių traumelių, palinkėsiu jam dirbti taip, kaip dirba dabar ir išlikti kantriam.

– Kaip su Modestu Babraičiu?

– Lygiai taip pat.

– Ką per tą trumpą laiką sužinojote apie šitą „Ryto“ komandą?

– Kad tai yra įdomesnė ir agresyvesnė komanda. Nėra čia ko sužinoti, tai – jaunesnė komanda. Mūsų vidurkis yra 24-25 metai, nežinau ar istorijoje esame turėję tokią jauną komandą, tai labai skatina. Laukia įdomus sezonas. Nereikėtų apie „Rytą“ spręsti nuo sezono pradžios. Duokite mums įsivažiuoti ir žiūrėkite kaip atrodysime visos rotacijos, su Gyčiu ir Martynu. Atėjus į treniruotę buvo pozityvus šokas – kūno kalba, energija, aktyvumas. Paliko tikrai gerą įspūdį, lyginant su trejais pastaraisiais metais.

– Ar jauna komanda reiškia aukštas jos lubas?

– Taip ir norėjome burti komandą, kad išsiskirtume intensyvumu ir x faktoriumi.

– Kokios formos radote komandą?

– Idealios. Dabar svarbiausia nesumaišyti. Tikrai turiu skirti kreditus Georgios (Dedui), Gustui (Maskoliūnui) ir Tadui (Jackūnui). Georgios visuomet ras naujų idėjų, labai modernus treneris. Apie Gustą girdėjau gerų atsiliepimų iš Dariaus Songailos, jie kartu dirbo rezervinėje rinktinėje. Jo lubos taip pat labai aukštos, nes tai – jaunas specialistas, vienas iš perspektyviausių. Tadas jau daug ką įrodęs. Smagu, kad visi tęsiame darbus kartu. Noriu padėkoti ir „Rytui“, jog suteikė sąlygas dirbti su rinktine ir vėluoti į pasiruošimą. Pasiruošimai yra pagrindas visam sezonui. Prasidėjus sezonui treniruočių nebebūna tiek daug, pagrindine jos būna atsistatymo.

– Ar be Marcuso Fosterio komanda labiau norės gintis?

– Be Fosterio komanda, pirmiausia, yra labiau nenuspėjama. Gynybinio akcento nėra. Nepasakyčiau, kad su Fosteriu komanda blogai gynėsi. Lyginant tiesiogiai Keithą (Hornsby) su Fosteriu, Keithas tikrai yra solidesnis gynyboje. Puolime jis taip gali nulemti rungtynes per porą minučių.

– Gytis Masiulis labai norėjo dvigubo dublio. Kaip pavyko surasti jo užvedimo raktelius?

– Manau, kad tuos raktelius jis rado pats. Mes gal kažkiek padėjome pastumdami jį į vidurio puolėjo poziciją praeito sezono metu. Antrame sezone jam bus žymiai paprasčiau. Dabar jis jau žino, ko tikėtis, ir kokia yra pralaimėjimo kaina „Ryte“. Manau, jis turės geresnį sezoną, to jam ir linkiu. Jis buvo JAV, kur turėjo tam tikrą stovyklėlę, grįžęs tikrai gerai žiūrisi.