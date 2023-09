Po pergalės Kostičius džiaugėsi charakteriu, Kiltinavičius apgailestavo dėl paleisto šanso

Marius Kiltinavičius atskleidė, kad Mažeikių klubas dar ieško pagrindinio įžaidėjo, o priklausomai nuo to, kas bus pasikviestas, priklausys, ar komandoje bus daugiau naujokų.

Nuotr.: LKL

Pirmasis Lietuvos krepšinio lygos (LKL) turas buvo uždarytas permainingomis rungtynėmis Utenoje. Vietos „Uniclub Casino – Juventus“ pirmajame kėlinyje turėjo 15 taškų persvarą, trečiajame atsilikinėjo 11 taškų, o lemiamame ketvirtyje spurtavo 19:0 ir pasiekė pergalę (81:74). Po jos vyr. trenerio pareigose debiutavęs Oliveris Kostičius pasidžiaugė komandos charakteriu.

Rungtynių žaidėjas EFF 24 Ernestas Sederevičius Taškai 16 Taiklumas 5-6 Atkovoti kamuoliai 4 Rezultatyvūs perdavimai 1

„Tipinis pirmas sezono mačas, komandos dar nėra pagavusios balanso, krepšinio kokybė nėra aukščiausio lygio. Sveikinimai mano komandai su pirmąja pergale, parodėme neįtikėtiną charakterį kertiniu momentu, – kalbėjo serbas. – Vyrukai parodė didžiules pastangas, ypač žaidėjai pakilę nuo suolo. Manau, kad tai padėjo pasukti rungtynes mūsų kryptimi. Yra daug dalykų, kuriuos turime pagerinti. Iki antro susitikimo turėsime pakankamai laiko išanalizuoti klaidas.“

Tuo metu apmaudžiai pralaimėjusiusios Mažeikių „M Basket-DELAMODE“ strategas Marius Kiltinavičius buvo patenkintas bendru vaizdu aikštėje, tačiau apgailestavo dėl paleisto šanso.

„Rungtynes vertinu labai gerai. Manau, kad realiai tai buvo mūsų mačas, – spaudos konferencijoje sakė mažeikiškių vairininkas. – Turėjome absoliučią iniciatyvą, bet nesugebėjome ja pasinaudoti. Kokios to priežastys? Manau, kad truputį pavargome. Gal dėl to, gal ne, bet per dažnai siuntėme varžovus prie baudų metimų linijos.

Mes metėme 8 baudų metimus, jie – 30. Tai yra didelis skirtumas, kai rungtynes nulemia keli taškai. Šiaip, didžiuojuosi vyrais. Manau, kad žaidėme gerą krepšinį ir buvome verti pergalės. Žiūrėsime video, gilinsimės ir spręsime tai, ką reikia spręsti.“

Trečiąjį kėlinį Mažeikių klubas pradėjo spurtu 22:3 ir 8 taškų deficitą pavertė 11 taškų persvara.

„Išėjome truputį kitu penketu. Pradėjome su Kay (Bruhnke) sunkiojo puolėjo pozicijoje, vėliau pastūmėme jį į lengvąjį kraštą, o sunkiuoju padarėme Danielį (Dolencą). Tai leido mums labai gerai gintis ilgą laiką, – gerą atkarpą aiškino Kiltinavičius. – Kol nepavargome, labai gerai užimdavome plotus aikštėje, gal 7 minutes išlaikėme juos be taškų. Gera gynyba leido pajusti ir puolimo skonį, krepšinis prasideda nuo gynybos. Prisitaikėme ir prie varžovų, nes jie naudojo kitokią gynybą nei kontrolinėse rungtynėse. Aišku, buvo ir Artūro (Jomanto) faktorius.“

Į šaltą dušą trečiojo ketvirčio pradžioje uteniškiai atsakė savo spurtu 19:0 ketvirtame kėlinyje.

„Manau, kad mano vyrai parodė didžiulę energiją, – pasidžiaugė Kostičius. – Ta energija kompensuoja kai kurias problemas. Gerai pradėjome rungtynes, bet tikrai nesitikėjau, kad visą mačą taip ir žaisime, turėjome pakilimų ir nuosmukių. Trečiasis kėlinys buvo labai blogas, bet kaip ir sakiau, žaidėjai nuo suolo suteikė mums papildomų jėgų ir pavyko perlaužti susitikimą.“

„Galime išskirti Marių (Valinską) ir Ernestą (Sederevičių), bet tai buvo komandos pergalė, – pridėjo „Juventus“ strategas. – Galiu juos pagirti, bet rungtynėse buvo momentų, kai reikėjo kažką keisti. Gerai veikė mažas penketas, nes turėjome problemų ginantis vienas prieš vieną. Puolime su trimis kūrėjais lengviau organizuoti. Marius ir Ernestas gerai padirbėjo, bet tai buvo visos komandos pergalė.“

Tuo metu Kiltinavičius atskleidė, jog mažeikiškiai dar ieško pagrindinio įžaidėjo, o priklausomai nuo to, koks jis bus, komandą gali papildyti ir daugiau nei vienas naujokas.

„Šiam momentui ieškome tik įžaidėjo, bet priklausomai nuo to, koks jis bus, žiūrėsime, ar dar liks pinigų kitiems, – atskleidė treneris. – Nors Martynas (Paliukėnas) gerai žaidžia įžaidėju, mums reikalingas žmogus, kuris sukontroliuotų tai, kas vyksta aikštėje.

Kartais pametame tą kontrolę, reikia, kad aikštėje vyktų tai, kas turi vykti, kad visi mąstytų taip pat. Kartais dar trūksta tikslumo detalių išpildyme, kad sukurtume metimus Andriui (Misteriui), nes jis toks žaidėjas, kuriam reikia kurti.“