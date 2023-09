Verslo partnerystė su moterų sportu – pareiga ar paskaičiavimas?

Nuotr.: AFP-Scanpix

Praėjusį penktadienį turėjau žaisti tarptautiniame Alaus namų krepšinio turnyre Vilniuje, į kurį suvažiuoja daugybė komandų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Latvijos, Lenkijos, Švedijos. Visgi turėjau darbo reikalų ir smalsumo dalyvauti naujojo Moterų Lietuvos krepšinio lygos atidaryme Panevėžyje. Tačiau grįžau šeštadienio rungtynėms ir su „Ereliais“ atrąsyk iš eilės tapome 45+ čempionais.

Kitaip tikriausiai ir negalėjo būti, nes komandoje turėjome Gintautą Vileitą, Arną Kazlauską, Marių Janišių, Tomą Purlį, Aurimą Stakėną, Vitoldą Vidžiūną... Jei jaunoji karta nepažįsta jų, tai visi žaidė LKL ir kai kuriems net priklauso kelių sezonų rekordai. Buvo smagu.

Smagu buvo ir Panevėžyje. Jau vien dėl to, kad buvo pranešta pagrindinė naujiena – MLKL turi naują rėmėją. Naujasis lygos direktorius, mano bičiulis Alvydas Jocys – taip, Justės tėtis – sugebėjo įkalbėti klaipėdietį Arvydą Klovą prisidėti prie lygos dideliais pinigais. Krepšinio bendruomenei šis vardas tikriausiai iki šiol buvo nežinomas. Tačiau apskritai Lietuvos ir Europos žmonėms geriau žinomi „Smart Way“ purškiami maisto papildai, kurių prekės ženklas ir tapo MLKL pavadinimo dalimi.

Iki šiol moterų lygą įvairios įmonės remdavo daugiau kaip mecenatai. Imkite pinigų, nieko iš jūsų nenorime. Parodysite logotipą – gerai, bet iš esmės, koks skirtumas. Juk moterų krepšinį Lietuvoje žiūri labai mažai žmonių. Ir tie patys – ne tiek dėl grožio ar efektingų epizodų, o dėl to, kad moteris palaikyti reikia. Ir mes su „Kažkur matytais“ dažnai einame į „Kibirkšties“ arba Lietuvos rinktinės rungtynes dėl to, kad norime palaikyti savo bičiules, apskritai moterų krepšinį. Nes jis – mūsų visos šalies krepšinio dalis. Nepaisant to, kad pastaruoju metu didžiojo krepšinio pergalėmis Lietuvos rinktinė girtis negali. Skirtingai nuo 3x3. Tačiau tai – kita opera su kitomis gaidomis ir libretu.

Tačiau tai, ką išgirdau Panevėžyje bendraudamas su Alvydu ir naująja MLKL administracija, kažkiek nustebino. Mat naujasis partneris pasiryžo remti lygą bent