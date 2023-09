Buvęs „Ryto“ legionierius sužais paskutinį karjeros sezoną

Nuotr.: Fotodiena.lt/Ž.Gedvila

Praeityje vieną sezoną Lietuvoje praleidęs ir kelias Eurolygos komandas pakeitęs Davidas Loganas rengiasi baigti karjerą.

David Logan Pozicija: PG Amžius: 40 Ūgis: 184 cm Svoris: 75 kg Gimimo vieta: Čikaga, JAV

Emiliano Carchia iš „Sportando“ skelbia, kad Loganas pasitrauks iš profesionalaus krepšinio po kito Italijos lygos sezono.

Italijoje Loganas praleido pastaruosius ketverius metus, o nuo pernai atstovauja Skafačio „Givova“.

Praėjusiame Italijos čempionato sezone gynėjas rinko po 18,4 taško (2 rezultatas lygoje), 3,2 rezultatyvaus perdavimo, 2 atkovotus kamuolius ir 14,4 naudingumo balo.

2016-17 m. sezone Loganas žaidė Vilniaus „Lietuvos ryte“, nors antroje sezono pusėje išvyko į Avelino „Sidigas“.

2010-13 m. jis turėjo etapą Eurolygoje, kai po sezoną atstovavo Vitorijos „Baskonia“, Atėnų „Panathinaikos“ ir Tel Avivo „Maccabi“.

2019 m. Logano vedamas Trevizo „NutriBullet“ triumfavo antroje Italijos lygoje, gavo bilietą į aukščiausią divizioną, o amerikietis buvo pripažintas atkrintamųjų MVP. Be to, per karjerą jis surinko dar 6 skirtingus MVP apdovanojimus įvairiuose čempionatuose.