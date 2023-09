Brazdeikis – pakeliui į „Olympiakos“

Nepamirskim kaip snekejom praeitais metais - Brazdeikis buvo paimtas i Zagiri del lietuvisko paso, kaip augantis zaidejas su didele alga, i pozicija kuri dubliavosi (visi garsiai snekejo kaip cia i sutilps visi i trecia pozicija ir panasiai)... Pliusai viso sito zinoma yra - ispirka (Zalgiris ale perekupas - Kazys vairavo, tik iki Eurolygos ir atgal; bet realybeje droztas du metus be sustojimo, dauztas Maniloje, tvarkytas Lietuvoje kad tik technikine praeitu), nuo krepsinio ir (galimai) Kazio pavarges zaidejas (galimai; kol vel isibeges, tai jau ir sezonas ipuses); Zalgiris isiraso dar viena zaideja i savo kolekcija kuri uzauginom, davem zaisti, gavo pelninga kontrakta pas mumis - geras derybinis svertas pasirasant perspektyvius zaidejus pigiau. Didziausi minusai zinoma - pasirinkimas is rinkoje likusiu zaideju (jauni, perspektyvus, su aukstom lubom, bet Zalgiriui ikandami, galintis per 2-3 menesius jau duoti apciuopiamos naudos Eurolygoje); liko 2 savaites iki Eurolygos - velgi, jei ir patyrusi nusipirks, kiek laiko prireiks kol isivaziuos?.. (retorinis cia); na ir aisku Sirvydis su galimybe iseit i Eurolygos kluba (Pauliau, tik nesusigundom)... All in all - tikiuosi Zalgiris ras zaideja kuris labiau sudedamoji dalis i sudeti, nei galvosukis kaip isvaryti cia viska kad atrodytu logiska