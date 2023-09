Edvino Šeškaus netekę jonaviečiai palaužė Mažeikių ekipą

Lietuvos krepšinio lygos (LKL) sezonas pirmą kartą užsuko į Žemaitijos sostinę Telšius, kuriuose šeimininkų teisėmis rungtyniauja Mažeikių „M Basket-DELAMODE“ (0-2). Mariaus Kiltinavičiaus auklėtiniai po atkaklios kovos 79:82 (21:21, 18:17, 21:20, 19:24) krito prieš Jonavos „CBet“ (2-0).

Rungtynių žaidėjas EFF 25 Tauras Jogėla Taškai 14 Taiklumas 4-6 Atkovoti kamuoliai 7 Rezultatyvūs perdavimai 0

Dabar jonaviškių laukia išvyka į Turkiją, kur jie dalyvaus FIBA Čempionų lygos atrankoje, o į „Betsafe-LKL“ kovas grįš spalio 2-osios maču prieš „Šiaulius“ (0-1). Tuo tarpų „M Basket-Delamode“ kitą šeštadienį vyks į Vilniaus „Wolves“ (2-0) teritoriją.

Ketvirtąjį kėlinį pristabdė apmaudi situacija – tarpusavyje susidūrė „CBet“ žaidėjai Lukas Kreišmontas ir Edvinas Šeškus, o pastarasis tik padedamas komandos draugų paliko aikštelę.

Jonaviškių tai nepalaužė, priešingai, Tauras Jogėla netrukus išlygino rezultatą (65:65).

Netrukus Mažeikių klubo puolimas užsikirto, o sėkmingas Martyno Paliukėno prasiveržimas likus žaisti tris minutes jau tik mažino deficitą – 70:77. Iš šios balos šeimininkams išlipti jau nepavyko, nors su sirena skirtumą dar aptirpdė Paliukėnas.

Nuo pirmųjų minučių aikštėje virė atkakli kova, o mažeikiškiams teko išsigąsti dėl smūgį į petį praleidusio Giedriaus Staniulio. Vis dėlto aukštaūgis liko aikštėje ir dar iki ilgosios pertraukos surinko 17 naudingumo balų, o šeimininkai pirmavo 39:38.

Trečiajame kėlinyje ledus iš toli pralaužusiems mažeikiškiams pavyko atitrūkti dviženkliu skirtumu (55:45), tačiau ilgai šis neišsilaikė. Luko Kreišmonto ir Ivano Gandia-Rosos tritaškiai priartino svečius, o Mažeikių klubo situaciją stabilizavo blykstelėjęs Tadas Pažėra, pataikęs iš toli ir asistavęs Staniuliui – 60:56.

Jonavos ekipos gretose labiausiai išsiskyrė Tauras Jogėla, kurio sąskaitoje per 29 minutes buvo 14 taškų (4/5 dvit., 0/1 trit., 6/8 baudų), 7 atkovoti kamuoliai bei 25 naudingumo balai.

Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Mike Lewis, per 20 minučių pelnęs 21 tašką (3/4 dvit., 3/5 trit., 6/7 baudų). Jis taip pat atkovojo 2 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei surinko 22 naudingumo balus.



Mažeikių komandai Giedrius Staniulis per 30 minučių pelnė 10 taškų (4/7 dvit., 2/4 baudų), atkovojo 11 kamuolių, atliko 4 rezultatyvius perdavimus bei surinko 26 naudingumo balus.



„M Basket-DELAMODE“: Chauncey Collinsas 16 (3/7 dvit., 7/10 baud., 8 rez. perd., 4 per. kam., 25 naud.), Martynas Paliukėnas 13 (4/7 dvit.), Tadas Pažėra 11 (3/4 trit.), Giedrius Staniulis 10 (4/7 dvit., 11 atk. kam., 4 rez. perd., 26 naud.), Andris Misters 9 (1/7 trit.).



„CBet“: Mike'as Lewisas 21 (3/5 trit., 6/7 baud., 5 kld.), Ivanas Gandia-Rosa (4/7 trit., 8 rez. perd.) ir Tauras Jogėla (4/5 dvit., 6/8 baud., 7 atk. kam., 25 naud.) po 14, Michaelas Hughesas (5 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Lukas Kreišmontas (2/2 trit.) po 8, Strahinja Mičovičius 7.