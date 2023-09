Lemiamu metu spurtavęs „Rytas“ išvargo pergalę Kėdainiuose

Vilniaus „Rytas“ (2-0) vargo Kėdainiuose, bet galiausiai iškovojo antrąją pergalę Lietuvos krepšinio lygoje (LKL). Giedriaus Žibėno auklėtiniai išvykoje 97:85 (21:17, 27:23, 23:28, 26:17) palaužė „Nevėžio-Optibet“ (0-2) pasipriešinimą.

Jau antrajame kėlinyje vilniečiai turėjo 15 taškų persvarą (44:29), bet Kėdainių klubo ambicjų tai nepažabojo ir Viny Okouo dvitaškis lemiamo ketvirčio pradžioje išvedė šeimininkus į priekį – 72:71.

34-ąją minutę Justinas Marcinkevičiaus sugrūdo dėjimą su varžovo pražanga (77:78), bet tada Margirio Normanto, R.J. Cole‘o ir Arno Veličkos vedami svečiai spurtavo 13:2 ir nulaužė rungtynes – 91:80.

Antrąjį kėlinį šeimininkai uždarė ketvirtį įspūdingu Brevino Galloway tritaškiu nuo vidurio aikštės.

Vilniaus ekipos gretose išsiskyrė Cole'as, kurio sąskaitoje per 26 minutes buvo 17 taškų (4/6 dvit., 2/3 trit., 3/3 baud.), 2 atkovoti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai bei 25 naudingumo balai.



Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Velička, per 26 minutes pelnęs 18 taškų (2/2 dvit., 4/7 trit., 2/4 baud.). Jis taip pat atkovojo 3 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, suklydo 5 kartus bei surinko 20 naudingumo balų.



Kėdainių komandai Zane'as Watermanas per 32 minutes pelnė 18 taškų (7/8 dvit., 1/5 trit., 1/2 baud.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei surinko 23 naudingumo balus.



„Nevėžis-Optibet“: Zane'as Watermanas 18 (7/8 dvit., 1/5 trit., 5 atk. kam.), Seanas McNeilas 15 (5/6 dvit., 1/5 trit.), Brevinas Galloway (3/5 trit.) ir Justinas Marcinkevičius (7/8 baud., 7 atk. kam.) po 13, Ignas Vaitkus 9 (6 atk. kam.), Lovre Bašičius 7 (6 rez. perd., 5 kld.).



„Rytas“: Arnas Velička 18 (4/7 trit., 4 rez. perd., 5 kld.), R.J. Cole'as 17 (4/6 dvit., 2/3 trit., 6 rez. perd., 25 naud.), Keithas Hornsby (2/4 trit., 4 kld.) ir Gytis Masiulis (4/4 dvit., 1/5 trit.) po 14, Margiris Normantas 12 (4/5 dvit., 6 atk. kam., 4 rez. perd.).