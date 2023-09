Oficialu: Brazdeikis keliasi į „Olympiakos“

panasu kad cia paties iggy noras iseiti is komandos. kazkiek tai turbut ir zalgirio kalte nes nesukure jam norimos atmosferos kurioje jis jaustusi gerai. greiciausiai kad cia ne del zaidimo minuciu isejo nes oly ju daugiau negaus. gal tik zais pas geresni treneri ir geresneje komandoje. principe gaila, akivaizdu kad zalgiris to negalejo noreti is savo puses bet per prievarta zaideju nelaikysi. dabar manau variantas tik ispirkineti kitos komandos zaideja, kad ir is tos pacios eurocup. nes laisvi agentai jei kalba apie higgins, prepelic, erricson, wolters tai visiskos atrabotkes. tikiuosi zalgiriui uzteko pamoku su garino ir strelnieku.