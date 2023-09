Kemzūra – apie gynėjų liniją, „Paris“ iššūkį ir Sulaimono naudą komandai

Nuotr.: LKL

Vilniaus „Wolves“ šeštadienį 84:74 įveikė Mažeikių „M Basket-DELAMODE“ bei pasiekė trečiąją pergalę Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) iš tiek pat galimų. Visgi vilniečių vyr. trenerio Kęstučio Kemzūros tai nepradžiugino.

„Esame patenkinti pergale, bet ne žaidimu. Kažkiek buvo galima to tikėtis, nes pasijungė naujų žaidėjų. Su jais turėjome tik savaitę, bet tai niekam neįdomu, – kalbėjo vilkų vairininkas. – Manau, kad pradėjome geru tempu – bėgome į greitas atakas, turėjome gerą ritmą, o paskui sustojome. Gal dėl to, nes norėjome pažaisti per Džordže Gagičių, norėjome, kad jis įeitų į ritmą. Manome, kad jis yra jėga, ypač LKL, norėjome jį paruošti Europos taurės mačui. Pradėjome žaisti labai statiškai.

Kitas dalykas, gynyboje pridarėme klaidų, nesilaikėme taisyklių, kurias buvome sutarę prieš rungtynes – kur galime rizikuoti, kur negalime. Asistentai suskaičiavo, kad taip praleidome 16 taškų. Reikia atiduoti duoklę ir Mažeikiams, jie žaidė gerai, susikaupę. Keitaliojo gynybos sistemas, ne visoms buvome pasiruošę. Aišku, neaštrinome, nelipome ant kamuolių, buvo labai paprastas gintis prieš mus.“

Džordže Gagičiui ir Rasheedui Salaimonui tai buvo pirmasis oficialus mačas su „Wolves“ marškinėliais. Amerikietis iškart tapo lyderiu ir su 20 taškų buvo rezultatyviausias vilkų žaidėjas. Tuo metu aukštaūgis iš Serbijos surinko 5 taškus ir 3 atkovotus kamuolius.

– Kaip pasiruošę yra po traumų grįžę Sulaimonas ir Gagičius?

– Jie su mumis sportuoja nuo pirmadienio. Laiko dar reikia. Gagičius atvažiavo į pasiruošimą su mumis, bet vėliau buvo traumuotas, praleido didelę atkarpą. Rasheedas atvažiavo po sezono Kinijoje. Žinome jo potencialą, reikėjo šiek tiek jį pagydyti, pasaugoti. Dabar jam lyg ir viskas gerai, tiesiog reikia įeiti į ritmą.

Rungtynių žaidėjas EFF 21 Christian Mekowulu Taškai 10 Taiklumas 4-6 Atkovoti kamuoliai 12 Rezultatyvūs perdavimai 0

– Kas nutiko Kariniauskui?

– Nežinau, kažkas keliui, pasijautė blogai ir aš nebenorėjau rizikuoti. Buvo kažkoks kontaktas, gal tiesiog įspyrė, sumušimas, tada neturėtų būti rimta.

– Įskaitant Beručką, turite 6 gynėjus. Ar nėra disbalanso, ir ar neplanuojate skolinti Žemaičio?

– Laikas parodys, ko gero, galime prieiti prie to. Laukiame dar Tayloro. Kai žaidėjams pradės trūkti tų minučių, žiūrėsime. Nenorime nė vieno marinuoti ant suolo. Šiai dienai yra taip, kaip yra. Su tokia rotacija mes gyvename tik vieną savaitę. Norisi daugiau laiko. Kad ir šiandien, iškrito Kariniauskas, gerai, kad turėjome Žemaitį.

– Antradienį laukia Europos taurės rungtynės su „Paris“. Kas tai per komanda?

– Labai kietas varžovas. Ten realiai Bonos „Telekom Baskets“ komanda (juokiasi). Iš ten perėjo 6 žaidėjai. Komanda žaidžia labai greitą žaidimą, agresyviai ginasi, yra fiziška, turi gerą ūgį. T.J. Shortsas yra pagrindinis varikliukas. Reikalų bus daug, pirmiausia stabdyti greitą puolimą. Tai reiškia, jog neturėsime teisės klysti. Turėsime gerai pulti, kurtis gerus metimus, kad nesuteikti šansų jiems bėgti į greitą puolimą.

– Kaip vertinate Sulaimono debiutą, ir ką jūsų manymu jis duos komandai?

– Manau, kad šiandien jis labai norėjo pasirodyti, labai stengėsi ir šiek tiek pamaišė. Sprendimai nebuvo tobuliausi, bet patys matote, kad tai – žaidėjas, galintis sėkmingai žaisti abiejuose aikštės pusėse, staigus, turi gerą prasiveržimą.

Rungtynių apžvalga: