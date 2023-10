Ištraukti KMT pirmojo etapo burtai

Nuotr.: BNS

Sekmadienį, Kauno „Žalgirio“ ir Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ rungtynių ilgosios pertraukos metu, „Rimi“ studijoje buvo ištraukti Citadele Karaliaus Mindaugo taurės (Citadele KMT) pirmojo etapo burtai.

Citadele banko valdybos nario Vaido Žagūnio ir krepšinio eksperto Tautvydo Šležo rankos lėmė šiame turnyro etape dalyvausiančių komandų pasiskirstymą per dvi grupes.

Kaip šios dvi grupės atrodys galutinai ir kokiu formatu vyks Citadele KMT antrasis etapas, priklauso nuo to, ar Kėdainių „Nevėžis-Optibet“ pateks į FIBA Europos taurės reguliaraus sezono varžybas. Tai paaiškės po spalio 3-5 dienomis Manisoje (Turkija) vyksiančio atrankos turnyro.

Jei „Nevėžis-Optibet“ pateks į FIBA Europos taurės reguliarųjį sezoną, Citadele KMT pirmojo etapo grupės atrodys taip:

A grupė B grupė Klaipėdos „Neptūnas“ Pasvalio „Pieno žvaigždės“ Utenos „Uniclub Casino – Juventus“ Šiaulių „Šiauliai“ Gargždų „Gargždai“ Mažeikių „M Basket-Delamode“ Šilutės „Šilutė“ Palangos „Olimpas“

Jei „Nevėžis-Optibet“ nepateks į FIBA Europos taurės reguliarųjį sezoną, Citadele KMT pirmojo etapo grupės atrodys taip:

A grupė B grupė Klaipėdos „Neptūnas“ Kėdainių „Nevėžis-Optibet“ Utenos „Uniclub Casino – Juventus“ Šiaulių „Šiauliai“ Gargždų „Gargždai“ Pasvalio „Pieno žvaigždės“ Mažeikių „M Basket-Delamode“ Palangos „Olimpas“

Prieš burtus komandos buvo suskirstytos į tris krepšelius, kurių galutinis vaizdas taip pat priklauso nuo kėdainiečių mėginimo prasimušti į tarptautines varžybas.

Pirmajame krepšelyje atsidūrė „Uniclub Casino – Juventus“, „Neptūnas“, „Šiauliai“ ir „Nevėžis-Optibet“ arba „Pieno žvaigždės“, antrajame – „Gargždai“ ir „Pieno žvaigždės“ arba „M Basket-Delamode“, o trečiajame – „Olimpas“ ir „M Basket-Delamode“ arba „Šilutė“. Iš pirmojo krepšelio į abi grupes pateko po dvi komandas, o iš antrojo ir trečiojo – po vieną.

Citadele KMT pirmajame etape komandos su grupės varžovais sužais po dvejas rungtynes – namuose ir išvykoje. Šio etapo startas numatytas spalio 11 d., o tikslus tvarkaraštis paaiškės tik po „Nevėžio-Optibet“ pasirodymo FIBA Europos taurės atrankoje.

Jei kėdainiečiai įveiks atranką, jie Citadele KMT startuos nuo antrojo etapo, taip atverdami kelią šių varžybų pirmajame etape rungtis „Šilutės“ komandai.

Tokiu atveju Kėdainių ekipa, pirmąsias vietas savo grupėse užėmusios komandos bei geriausia antrąją vietą užėmusi ekipa antrajame etape sužais po vienerias tarpusavio rungtynes. Geriausiai iš šio ketvertuko pasirodysiančios trys komandos iškovos vietas Citadele KMT ketvirtfinalyje.

Kėdainių klubui neprasimušus į tarptautines varžybas, jis Citadele KMT batalijas pradėtų pirmojo etapo B grupėje, o „Šilutė“ prarastų savo vietą šiame turnyre.

Tokiu atveju Citadele KMT pirmojo etapo grupių nugalėtojai gaus tiesioginius kelialapius į turnyro ketvirtfinalį, o antrąsias vietas užėmusios komandos sužais dvejas tarpusavio rungtynes. Geresnį įmestų-praleistų taškų skirtumą po jų turėsianti ekipa pačiups paskutinį kelialapį į ketvirtfinalį.

Tarptautiniuose turnyruose dalyvaujantys klubai (Kauno „Žalgiris“, Vilniaus „Rytas“, Panevėžio „7bet-Lietkabelis“, Vilniaus „Wolves“ ir Jonavos „CBet“) į Citadele KMT kovų sūkurį įsitrauks nuo ketvirtfinalio.

Kaip tapo įprasta, oficialus Citadele KMT turnyro transliuotojas šiemet – LRT. Pirmojo ir antrojo etapų kovos bus rodomos per portalą LRT.lt, ketvirtfinalių serijos – per LRT Plius televiziją, o finalo ketvertas – per LRT televiziją.

Citadele KMT finalo ketvertas vyks vasario 17-18 d. Kaune, „Žalgirio“ arenoje.