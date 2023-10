Po pergalės prieš „Gargždus“ Žibėnas prakalbo apie dar vieną susižeidusį auklėtinį

Nuotr.: FIBA

Vilniaus „Rytas“ Klaipėdoje užtikrintai nugalėjo „Gargždus“, o po pergalės Giedrius Žibėnas iš pradžių gyrė ne auklėtinius, o klubo sirgalius.

Rungtynių žaidėjas EFF 27 Justin Gorham Taškai 10 Taiklumas 4-7 Atkovoti kamuoliai 9 Rezultatyvūs perdavimai 8

Tolimiausioje sostinės klubo išvykoje LKL netrūko „Ryto“ klubo fanų, o tai, anot trenerio, tempia komandą į priekį.

„Kaip ir kiekviena pergale išvykoje džiaugiamės, kreditai fanams, jie gausiai vėl susirinko. Žaidžiame kaip savo namuose, tai turiu pabrėžti, – spaudos konferenciją pradėjo Žibėnas. – Mums tokios išvykų rungtynės prieš antros pusės komandas yra sunkiausios, tad pagarba mūsų fanams. Jie mus stumia į priekį.

Apie rungtynes, tai per daug nieko naujo nebuvo. Nesitikime mes per savaitę kažko labai daug pakeisti, sunkiausias darbas vyksta treniruotėse. Žaidėjai stengiasi, pastangos yra idealios, kažkur dar turime būti protingesni ir tikimės per kiekvienas rungtynes augti.“

Po pertraukos ant parketo nepasirodė „Ryto“ aukštaūgis Oskaras Pleikys. Žibėnas atskleidė, jog krepšininkas susižeidė.

„Jis šiek tiek susižeidė. Žiūrėsime išsamesnius tyrimus. Kol kas su gydytojais nešnekėjau, tai pakomentuoti negaliu. Bet jis nežaidė ne dėl to, kad kažką blogai padarė, nenorėjome rizikuoti“, – teigė Žibėnas.

Iki traumos Pleikys per 8 minutes pelnė 4 taškus.

Klaipėdoje vilniečiams nepadėjo čiurną susižeidęs Lukas Uleckas, bet Žibėnas nuramino, jog lietuviui nieko rimto nenutiko ir jis į rikiuotę grįš jau artimiausioje treniruotėje.