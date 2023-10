Nuotr.: Betsafe-LKL

Jei praeitą sezoną Klaipėdoje Mindaugas Brazys pasitiko su daugiau jaudulio, dabar „Neptūno“ strategas gerai žinojo, ko laukti ir kokia ta vyr. trenerio atsakomybė.

Klaipėdos klubas atsinaujino gana stipriai, pakeitė apie pusę sudėties, tad Brazys neslepia – laiko susižaisti dar prireiks, bet su šia ekipa galima nuveikti šį tą įdomaus.

Kol kas „Betsafe-LKL“ sezoną klaipėdiečiai pradėjo pergale prieš Panevėžio „7bet-Lietkabelį“ ir pralaimėjimu „Šiauliams“.

„Tokia ta mūsų darbo specifika. Ateini į vienerias rungtynes, sumeti 60 proc. tritaškių, o kitose pataikai 1 iš 12 ir prameti 16 baudų. Žiūri, galvoji, ką reikia taisyti, bet nusiramini ir supranti, kad net su ne geriausiomis rungtynėmis, kur buvo nemažai klaidų gynyboje, galėjai laimėti, pagerinęs pataikymą“, – turėjo kuo pasidžiaugti Brazys.

Dabar klaipėdiečių kelyje laukia uteniškiai – rungtynės su „Uniclub Casino – Juventus“ vyks pirmadienį, 18.30 val. Jas stebėti galėsite BTV ir Go3 televizijose.

Pastarąjį sykį Utenoje „Betsafe-LKL“ mačą klaipėdiečiai laimėjo 2019 metų vasario 9 dieną. „Bandysime Utenos prakeiksmą pralaužti“, – šypsosi Brazys.

LKL.lt pokalbis su „Neptūno“ strategu apie pokyčius, naujus veidus, praeito sezono pamokas ir veteranus.

– „Betsafe-LKL“ sezonas jau prasidėjo, spėjote sužaisti du mačus ir pamatyti, kokią kompaniją žaidėjų subūrėte. Kiek esate patenkintas šių metų „Neptūno“ sudėtimi?

– Visada noras yra turėti gal kiek stipresnę komandą ar pasipildyti vienu kitu žaidėju. Bet yra kaip yra. Žaidėjus, kuriuos pasirinkau, pasirašėme dėl priežasčių, su visais jų pliusais ir minusais. Viskas yra iš naujo, turime nemažai naujokų, pastaruoju metu turime ir traumų bei ligų. Dirbame, bet dar daug trūksta, laukia ilgas kelias ir sunkus darbas, kad įgautume stabilumą žaidime. Būtent stabilumo stoka kažkiek šiuo metu neramina.

– Jums tai antrieji metai, vadovaujant „Neptūnui“. Su kokiais kriterijais žaidėjams, atsižvelgęs į praeito sezono patirtį, ėjote į šį tarpsezonį?

– Gal truputėlį ir kitiems krito į akis, jog turėjome per mažai iš toli atakuojančių žaidėjų. Norėjome tai pasitaisyti ir turėti daugiau perimetre įmesti galinčių žaidėjų. Esame kiek kitokia komanda nei pernai, gal nuo to kenčia gynyba, tuo nesu labai patenkintas, bet atsirado daugiau talento puolime. Gynybą bandysime kiek aptvarkyti.

– Lyginant su praeitu sezonu, legionierių turite daugiau. Ar šiemet buvo dar didesnis iššūkis, bandant dairytis lietuvių žaidėjų rinkoje?

– Ne tik pajaučiau, bet ir tiesiogiai supratau tai. Turėjau ir pats dalyvauti komplektacijos procese, kažkiek bendrauti su agentais, tad to net nereikia jausti, nes tai – faktas. Sunku pasakyti, su kuo tai susiję: ar su lietuvių poreikiu įvairiuose klubuose, ar su užkeltomis algomis, bet pasirašyti legionierių yra žymiai lengviau ir pigiau. Taip neturėtų būti, aš įsivaizduoju, kad lietuvis Lietuvoje turi žaisti už mažiau, nes čia jis turėtų jaustis geriau. Gal šis sezonas kiek sustatys viską į vietas.

– Ar „Neptūnas“ dar dairosi papildymo?

– Dar turime biudžete šiek tiek pinigų ir nesame galutinai uždarę sudėties. Nėra taip, kad būtinai ieškotumėme papildymo, bet po kiekvienų rungtynių nutinka pamąstymų. Ta pozicija, kurioje trūksta papildymo, yra labiau „ketvirto numerio“.

– Kaip į sudėtį sekasi integruoti naujokus?

– Kaip žmonės visi – super geri, darbštūs, davė efektą tai, kad renkantis juos žiūrėjome ne tik krepšinio pusę. Visi motyvuoti, visi turi savo tikslų, nori ne tik atbūti, bet ir kilti aukščiau. Tikiuosi ir galvoju, jog esame komanda, kuri turi potencialo augti.

Gal neturime tokio talento ir ūgio kaip Austinas Wiley, bet Tomasas Rutherfordas tai kompensuoja savo jėga ir darbu. Timas Lambrechtas jau įrodė, kad gali žaisti Lietuvoje, o Sterlingas Gibbsas – talentingas žaidėjas, galintis pats susikurti situacijas. Labiausiai visiems įdomus yra Zsomboras Maronka, turintis didelį potencialą, bet dar labai jaunas. Visada yra klausimas – kada? Kada tai atsitiks? Jei tai atsitiks šiemet, antroje sezono dalyje galime turėti gerą žaidėją. Žiūrėsime, daug priklauso ir nuo jo.

– Šį 21-erių žaidėją pasiskolinote iš Badalonos „Joventut“. Kokios jo savybės leidžia tikėtis, kad iš Maronkos išaugs aukšto lygio žaidėjas?

– Jis Badalonos sistemoje yra jau seniai, 6–7 metus, o ir ilgai žada būti ten. Kiek suprantu, jį iš pradžių pasirašė kaip gynėją, dėl ko jis neblogai žaidžia su kamuoliu. Vėliau jis išstypo ir buvo statomas žaisti labiau „trečiu“, „ketvirtu“, labiau be kamuolio. Jis – labai universalus, kaip tokio ūgio žaidėjas (208 cm), galintis žaisti per tris pozicijas. Gal dar trūksta fiziškumo, bet jis gana greitas, su metimu. Daug neblogų dalykų, bet amžius jaunas, tad Maronka daro ir daug vaikiškų klaidų, kurias po truputį bandysime eliminuoti.

– Ar galima sakyti, kad šiemet „Neptūne“ vieną svarbiausių vaidmenų turės ir trys lietuviai veteranai: 35-erių Deividas Gailius, 34-erių Mindaugas Girdžiūnas bei 34-erių Žygimantas Janavičius?

– Visi trys po vasaros – puikioje formoje, matosi, kad laiko veltui nepraleido, pasportavo. Iš pradžių jautėsi tai, o taip pat pasijautė ir susižaidimas, su jais žymiai lengviau žaisti, nes jie likę nuo pernai. Jie žino mane, ko aš noriu, gynybos sistemas. Klausimas tik amžius, kiek jie galės taip tempti. Nesinori jų perkrauti. Labai gaila, kad Sargiūnas iškrito, negali žaisti, Gibbsas irgi prisijungė vėlai, norėtųsi ir Maronkos stabilumo, kad sumažintume minutes Gailiui. Gal balansas ateityje atsiras, o ir veteranai taps produktyvesni, žaisdami mažesnį minučių skaičių, nors jie vis tiek turės svarbų vaidmenį.

– Ar antrieji metai vyr. trenerio poste jums atnešė daugiau užtikrintumo ir ramybės?

– Pačiam jau tapo įprastesnė darbo specifika, nes pernai reikėjo pratintis ir pereiti nuo asistento į vyr. trenerį. Reikėjo susidėlioti, ką daryti kitaip, ką perduoti asistentams, ką daryti pačiam, nes pradžioje daugiau norėjosi viską daryti pačiam. Dabar asistentai įtraukti daugiau, o ir mokyti jų dirbti nebereikia – jie įprato ir dirba pagal mane.

– Ko labiausiai išmokote per praeitą sezoną?

– Turbūt to, kad reikia rasti laiko nueiti nuo krepšinio. Pernai buvo bloga sezono pradžia, niekuo kitu negyvenau kaip rungtynių žiūrėjimu ir analizavimu. Po to buvo negerai. Pervargsti, pasidarai irzlus. Dabar išmokau daugiau dėmesio skirti sau, šeimai.

– Šį „Betsafe-LKL“ sezoną atidarėte pergale prieš Panevėžio „7bet-Lietkabelį“. Ar toks startas nuteikė optimistiškai?

– Tam momentui tai nuteikė gerai, bet kai pralaimi „Šiauliams“, pasidaro nebegerai (juokiasi). Tokia ta mūsų darbo specifika. Ateini į vienerias rungtynes, sumeti 60 proc. tritaškių, o kitose pataikai 1 iš 12 ir prameti 16 baudų. Žiūri, galvoji, ką reikia taisyti, bet nusiramini ir supranti, kad net su ne geriausiomis rungtynėmis, kur buvo nemažai klaidų gynyboje, galėjai laimėti, pagerinęs pataikymą. Sportas toks yra keistas dalykas, kad ne visada viskas priklauso nuo tavęs, daug aplinkybių lemia, laimi ar pralaimi.

– Toks nestabilus tritaškių pataikymas – labiau sezono pradžios dalykas ar jaučiate, kad galite būti ir vėliau stipriai priklausomi nuo šio elemento?

– Pataikymas visada labai svarbi krepšinio dalis, nėra ką ir pridurti. Reikia persivaryti kamuolį ir pataikyti į krepšį. Būna, prieini prie gerų situacijų, susikuri laisvus metimus, bet pataikytų metimų nėra ir nėra. Kitose rungtynėse gal nesusikuri tokių gerų situacijų, bet metimai sukrenta. O kitose gal sudirbi geriau gynyboje ir to užtenka, kad laimėtumei ir su prastesniu pataikymu. Lemia ir nuovargis, ir psichologija – daug dalykų. Tų žaidėjų, kurie sugeba išlaikyti stabilumą, ir kainos kitos.

– Dabar jūsų kelyje laukia Utenos „Uniclub Casino – Juventus“. Ko tikitės šiame mače?

– Mums per šį laiką reikėjo pagerinti gynybą, čia – numeris vienas. Laukia išvyka į Uteną, ne pati maloniausia mums, labai tolima, o ir eilę metų nesame ten laimėję. Suprantu, kad tai – stiprus varžovas, nebus lengvos rungtynės. Bandysime Utenos prakeiksmą pralaužti.

– Kol kas savo tvirtovėje žaidėte vienerias rungtynes, kuriose lankėsi vos 941 sirgalius. Kuo sezono eigoje tikitės privilioti Klaipėdos sirgalius atgal į areną?

– Manau, pergalėmis ir pačiu žaidimu, kova, efektingais epizodais. Vis tik svarbiausia bus pergalės, jei bus intriga, žmonės tikrai ateis.