Kemzūra įvardijo „Wolves“ minimalų tikslą Europos taurėje

Šalies čempionato starte visas tris pergales iškovojęs Vilniaus „Wolves“ atvers naują lapą jauno klubo istorijoje ir pradės kovas dėl trofėjaus Europos taurės („BKT EuroCup“) turnyre.

Jame debiutuosianti sostinės ekipa antradienį susitiks su viena iš grupės favoričių Paryžiaus „Paris Basketball“ (Prancūzija) komanda, praėjusį sezoną patekusia į turnyro ketvirtfinalį.



Vardinį kvietimą gavusio klubo debiutas šiame europiniame turnyre laukiamas su nekantrumu. To džiaugdamasis neslėpė „Wolves“ komandos vyr. treneris Kęstutis Kemzūra.



„Tai, kad vos antrą sezoną gyvuojanti komanda žais Europos taurės turnyre, yra fantastika. Smagu. Labai visi laukiame. Didelis iššūkis visai organizacijai, treneriams, žaidėjams. Labai laukiame pradžios“, – sakė krepšinio specialistas.



Krepšinio specialistų vertinimu į stipresnę A grupę patekę vilniečiai dėl šešių kelialapių į kitą etapą be Paryžiaus komandos dar kovos su praėjusį sezoną turnyro pusfinalyje žaidusiomis Slobožanskės „Prometey“ (Ukraina) ir Badalonos „Joventut“ (Ispanija), į ketvirtfinalį patekusiu Tel Avivo „Hapoel“ (Izraelis), Slovėnijos čempione Liublianos „Cedevita Olimpija“, Didžiojoje Britanijoje čempione Londono „Lions“, o taip pat Venecijos „Umana Reyer“ (Italija), Stambulo „Bešiktaš“ (Turkija) ir Hamburgo „Towers“ (Vokietija) ekipomis.



Prieš pirmąją dvikovą Kemzūra trumpai pasidalino mintimis apie komandos potencialą, laukianti varžovą pirmose Europos taurės rungtynėse, „Wolves“ galimybes ir tikslus turnyre.

– Kaip sekasi įsilieti į žaidimą po traumų sugrįžusiems krepšininkams?

– Neblogai. Bet, aišku, to laiko trūksta. Faktas.



– Kas šiuo metu labiausiai akcentuojama treniruotėse, ko jose siekiate?

– Tie patys dalykai. Išsidėstymas, puolime teisingas speisingas, žaidėjų sąveika kartu ir gynybos dalykai. Kaip minėjome prieš tai, yra žaidėjai, kurie dar tik prisijungė, tai mes kai ką iš naujo einame, kartojame.



– Kiek procentais dabar yra išnaudojama komandos potencialo? Kur yra didžiausi resursai?

– Skaičiai neapibrėšiu, bet manau, kad potencialas yra didelis. Mes kol kas neturime to stabilumo. Atkarpas sužaidžiame gražiai ir gerai, bet paskui kokybė labai nukrenta ir sprendimų, ir agresyvumo. Šitą reikia išlyginti. Aišku, yra paprastų dalykų. Kai kuriems dar reikia ir derinius prisiminti, nors jų, palyginus, turime ne daug. Bet juos reikia prisiminti ir kai kurias taisykles. Pagal tai, kokie mes esame, dar daug procentų neduočiau šiandien.



– Pirmasis varžovas Europos taurėje yra Paryžiaus komanda. Kokia yra didžiausia jos stiprybė ir kokio stiliaus yra ši komanda?

– Pirmiausia reikia paminėt tai, pusė komandos, berods, šeši žaidėjai atėjo iš Bonos „Telekom“. Plius, treneris ir trenerių štabas. Tai pasako daug. Tai yra tęstinumas, žaidžia panašiu stiliumi. Stiprybė yra agresyvi gynyba ir greitas puolimas, atšokę kamuoliai. Jeigu paminėti personalijas, tai jų variklis ir pagrindinis žaidėjas yra TJ Shortsas, mažiausias komandoje žaidėjas. Šiaip komanda su geru ūgiu, gerais dydžiais, daug aukštų žaidėjų. Demonstruoja tikrai gerą krepšinį ir vietiniame čempionate kol kas yra be konkurencijos.



– Kuo skiriasi kovos „Betsafe-LKL“ čempionate ir Europos taurėje?

– Dar nepradėjome, bet šiaip tai intensyvumu, fiziškumu. Su visa pagarba LKL komandoms, tai turbūt tuo talentu lygiu, ką turi varžovai, visos komandos. Jau net pagalvoti negali apie tai, kad kažkur galėsi labai rizikuoti.



– Kokios yra „Wolves“ galimybės šioje grupėje? Kas yra jos favoritai?

– Sužaisime po rungtynes ir bus galima kalbėti. Dabar jūs norite, kad aš atspėčiau kažkaip į priekį? Va, vieni iš favoritų, manau, bus Paryžius. Bet taip pat Badalonos ir kitos komandos. Galimybės.... Stengsimės žaisti ir laimėti kiekvienose rungtynėse. Kaip pasiseks, pamatysime.



– Kokie tikslai komandai yra keliami Europos taurėje?

– Patekti bent į kitą etapą.

Debiutinės „Wolves“ rungtynės su Paryžiaus „Paris Basketball“ ekipa „BKT EuroCup“ taurės turnyre įvyks antradienį, spalio 3 d.

