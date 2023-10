110 taškų pelniusi „Kibirkštis“ triumfavo Šiauliuose

Pergalingai „SMART WAY Moterų Lietuvos krepšinio lygoje“ startavo Vilniaus „Kibirkštis“. Praėjusio sezono čempionės išvykoje 110:83 sutriuškino „Šiaulių-Vilmers“. Sostinės ekipoje naudingiausiai rungtyniavo Morgan Pullins, kuri pelnė 20 taškų ir surinko 25 naudingumo balus.

Nuotr.: S. Čirba

Pergalingai „SMART WAY Moterų Lietuvos krepšinio lygoje“ startavo praėjusio sezono čempionės Vilniaus „Kibirkštis“ (1-0). Rimanto Grigo auklėtinės išvykoje 110:83 (27:19, 34:20, 23:16, 26:28) nepaliko vilčių „Šiaulių-Vilmers“ (1-1).

Taškų lenktynėse rungtynių tempą vilnietės pradėjo diktuoti jau nuo pirmojo kėlinio, o po 20 žaidimo minučių merginos susikrovė 22 taškų pranašumą (61:39).

Po ilgosios pertraukos „Kibirkštis“ neatleido greičio pedalo, išlaikė turėtą persvarą ir sezoną pradėjo lengva pergale 110:83.

Sostinės ekipoje naudingiausiai rungtyniavo Morgan Pullins, kuri pelnė 20 taškų (9/11 dvit.), atkovojo 7 kamuolius bei surinko 25 naudingumo balus.



Kitoje barikadų pusėje pribloškiantį pasirodymą surengė „Šiaulių-Vilmers“ naujokė Cassidy Mihalko. Debiutinėse rungtynėse amerikietė pelnė 35 taškus (7/11 dvit., 9/13 baud.), atkovojo 14 kamuolių, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei surinko 48 naudingumo balus.

Sostinės komandoje nuo suolelio pakilusios žaidėjos prie pergalės prisidėjo 59 taškais, kai atsarginės „Šiaulių-Vilmers“ krepšininkės surinko tik 9.

Taškus šioje akistatoje pelnė visos abiejose komandose į aikštelę žengusios merginos.

„Pirmąjį ar paskutinįjį susitikimą visada norisi laimėti, ypač komandai, kuri yra praėjusio sezono čempionė. To sieksime ir bandysime tai pakartoti, – Šiaulių arenoje dėstė „Kibirkšties“ vyr. treneris Rimantas Grigas. – Kartais turime sužaisti žymiai geriau negu galime, bet šiai dienai dar to nepadarome.

Turėjome tokias sąlygas, jog ne visi galėjome būti kartu, turėjome ir trumpą pasiruošimo laiką, nes stipriai dirbti pradėjome nuo rugsėjo 10 dienos. Tačiau po truputį mūsų žaidimas susitvarkys.“

„Šiauliai-Vilmers“: Cassidy Rose Mihalko 35 (7/11 dvit., 9/13 baud., 14 atk. kam., 5 per. kam., 2 blok., 48 naud.), Aleksieva Yordanova Valeria 13 (4 rez. perd.), Iva Plamenova Georgieva ir Mercy Ayitso Wanyama (5 atk. kam.) po 10.



„Kibirkštis“: Morgan Pullins 20 (9/11 dvit., 5 per. kam., 25 naud.), Teodora Dineva 17 (6 rez. perd.), Viktoriya Babych 14 (4/4 trit.), Justina Miknaitė 11, Gabrielė Šulskė (4 rez. perd.) ir Sintija Aukštikalnytė (3 per. kam.) po 10, Taisiia Udodenko 9 (7 atk. kam.), Livija Sakevičiūtė 8, Martyna Petrėnaitė 7.

Savas kiemas: