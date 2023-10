Naujoko paieškos: 6 kandidatai „Žalgiriui“ ir atkritę variantai

manau is siu variantu saugiausias homesley. yra kartus prieskonis kad jis zaide pernai uz gazproma, bet kiti variantai kaip fosteris ar jeffersonas man atrodo per daug siautuliai. zalgiris ir taip turi evansa, longa tai reiktu zaidejo kuris galetu tiek zaisti be kamuolio tiek pats kurti sau taskus. homesley turi gera pataikyma, yra kurejas ir gali verztis. ko daugiau reikia? paemus pataikanti krepsininka is toli butu tikrai smagi komandele, tik aisku klaustukas yra zaideju charakteriai ko si apzvalga nevertina. jei homesley piktybinis bicas (gal del to nelosia eurolygoje) arba cash hunteris, tai mathewsas man atrodytu kaip geras antras pasirinkimas.