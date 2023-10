Zavacko išvykimą pakomentavęs Žibėnas: „Netikėta, nėra ką slėpti“

Nuotr.: Betsafe-LKL

Vilniaus „Ryto“ vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas po pergalės prieš „Šiaulius“ pakomentavo Donato Zavacko sprendimą keltis į Vilniaus „Wolves“ sporto direktoriaus pareigas.

Zavackas sostinės klube dirbo beveik trejus metus – nuo 2021-ųjų sausio mėnesio. Prieš tai buvęs krepšininkas daugiau nei trejus metus sporto direktoriumi buvo ir Klaipėdos „Neptūno“ klube.

„Taip, netikėta, nėra ką slėpti, – komandos vadovo pasitraukimą spaudos konferencijoje apibūdino Žibėnas. – Tačiau čia yra žmogaus pasirinkimas, darbo pasiūlymas ir kas aš toks, kad komentuočiau tai. Darbas nestoja, viskas juda toliau. Kaip bebūtų, mums reikia laimėti, kas naujas beateitų.

Apskritai niekas nesikeičia. Komandoje, pačioje organizacijoje nieko nėra svarbiau, nieko nėra viršesnio už pačią organizaciją ir už pačias mūsų klubo atstovaujamas spalvas. Taigi, nėra nepakeičiamų.“

Vis dėlto Žibėnas mano, kad Zavacko išvykimas į „Wolves“ neturėtų būti vertinamas, kaip didelis praradimas.

„Nemanau, (kad tai yra didelė netektis), – sakė Žibėnas. – Žiūrėsime naują kandidatą ir tik laikas parodys.“

Taip pat „Ryto“ treneris atskleidė, kad pats šnekėjosi su Zavacku prieš jam priimant sprendimą.

„Teko kažkiek kalbėti. Aš iš jo gavęs daug gero, kalbant apie mūsų santykius, visą laiką buvo pagarba. Tas pats išliks ir toliau, niekas nesikeičia.

Čia yra žmogiškas pasirinkimas. Negaliu aš komentuoti, jis pats pasirinko. Jis man labai daug padėjo, buvo daug diskusijų kažkada, buvo daug ginčų su juo, bet viskas buvo vardan komandos ir atidirbo jis iki paskutinės dienos sąžiningai“, – kalbėjo Žibėnas.

Rungtynių žaidėjas EFF 31 Margiris Normantas Taškai 21 Taiklumas 8-11 Atkovoti kamuoliai 5 Rezultatyvūs perdavimai 5

Kalbant apie rungtynes su „Šiauliais“, kurias „Rytas“ laimėjo 91:78, Žibėnas akcentavo prastą rungtynių pradžią bei atsitiesimą antroje pusėje.

„Netoleruotina, kai mes dieną prieš ruošiamės kelis veiksmus, kur varžovai yra stiprūs, o ten prasileidžiame kelias atakas pirmus taškus. Tai yra netoleruotina, – mačą komentavo Žibėnas. – Tačiau apskritai kalbant apie rungtynes – prametėme viską, ką galėjome. Matėte patys procentus. Kažkur gal norėjome įeiti į rungtynes ir per 5 minutes sudaužyti varžovą. Taip nebūna LKL ir niekada nebus. Nepaisant to, kas ir prieš ką žaidžia, apie visą lygą šneku.

Šiandien mes labai nekantrūs buvome, energija liejosi per kraštus, tas turbūt matėsi. Tiek toje pačioje arenoje, tiek aikštelėje. Kreditus turiu duoti antroje rungtynių pusėje, kadangi pagaliau atėjo tos rungtynės, kur perlaužėme jas per gynybą. Turiu išskirti Javiną (DeLaurier), R.J. (Cole'ą) ir Margirį (Normantą), kurie tikrai darė gerą darbą gynyboje ir rodė pavyzdį komandos draugams.

Neturėtume jaudintis dėl puolimo, adresuoju tą ir žaidėjams. Turėtume jaudintis dėl gynybos, artimiausios rungtynės jau rimtos laukia. Nebus to stebuklingo mygtuko, kurį paspaudus padarysime ir pražangas, ir apsiginsime. Taip nebus – jei šiandien nepadarome, nepadarysime ir visą sezoną. Tai yra svarbu suprasti čia ir dabar bei nedaryti žaidėjams sau patiems nuolaidų. Nieko lengvo niekas neatiduos, bet visus 50 prieš 50 momentus turime mes laimėti. Reikia turėti tokį mentalitetą, o kaip bus – pamatysime.“

„Rytas“ šeštadienį vertėsi be trijų krepšininkų: Oskaro Pleikio, Gyčio Radzevičius ir Martyno Echodo.

Žibėnas teigė, kad pastarųjų dviejų reabilitacija vyksta pagal planą, tačiau rimtesnis sužeidimas nutiko Pleikiui. Pagal pateiktą Žibėno prognozę, jis gali praleisti FIBA Čempionų lygos pradžią, kuri įvyks spalio 18 dieną Dižone.

„Galima klausti, bet visą laiką norisi daugiau dėmesio ir pagarbos tiems žaidėjams, kurie šiandien žaidė. Vis tiek daug energijos šiandien išliejo ir mes turėtume apie juos daugiau kalbėti. Nieko asmeniško, bet esame išleidę, kada ir kas grįžta.

Gal tik nesitikėjome, kad Oskarui (Pleikiui) bus rimtesnė (trauma). Jis gal 2-3 savaites (nežais). O visa kita tiek su Echodu, tiek su Radzevičiumi yra pagal planą“, – traumas pakomentavo Žibėnas.

Taip pat analizuodamas rungtynes Žibėnas pažymėjo, jog akcentuos, kad mače su „Šiauliais“ padarytos klaidos netaptų įpročiais.

„Norime žaisti gyvą krepšinį, ne statišką. Norime prisitaikyti ir prie mūsų publikos, fanų. Jie nori ne taškų papildomų, o to veiksmo, gyvo krepšinio. Tą skiepijame ir žaidėjams. Dažnai buvome su trimis mažais, atsiminkite, kad Radzevičiaus nėra, bet žaidėjų energija negaliu skųstis. Tas yra labai gražu.

Bet kai Rubinas eina ir nueina į kairę ranką arba Danusevičius žaidžia nugara į krepšį bei nosį krapštydamas iš po krepšio įmeta, tai nepuošia mūsų. Negalime to praleisti pro akis ir reikia tai garsiai šnekėti, naikinti kuo greičiau, kad tas virusas neįsiskverbtų į kitas rungtynes, dar kitas rungtynes. O po to taptų kažkokiu blogu įpročiu. To mes negalime leisti, o čia jau mūsų, trenerių, darbas, kad tas piktžoles naikintume kuo įmanoma greičiau“, – sakė Žibėnas.

Taip pat treneris sulaukė klausimo apie stringantį Keithą Hornsby, kuris per pirmuosius 4 sezono mačus renka po 8 taškus (16,7 proc. trit.) ir 3,5 naudingumo balo.

„Jis prameta savo metimus. Tie metimai sukris. Mes jį ėmėme, kad jis būtų abiejose aikštelės pusėse. Visų pirma, jis turėtų pasikelti save gynyboje. Metimai ateis, mes niekada nekeičiame žaidėjo, jeigu jis prameta metimą.

Jokių problemų su juo neturime, mums reikia labiau patyrusio žaidėjo. Tokio žaidėjo, kuris galėtų keisti rungtynes per 2 minutes. Taip, to dar nebuvo, bet sezonas dar tik prasideda. Jokių panikų nedarome, žinome, kokį gerą žaidėją turime ir tuo net neabejojame“, – sakė Žibėnas.