Izraelyje žaidžiantys krepšininkai pasidalino šiurpiomis patirtimis šalyje

Po siaubingų šeštadienio ryto įvykių Izraelyje, kai palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“ iš Gazos Ruožo link šalies paleido tūkstančius raketų, apie beprotišką situaciją Izraelyje prabilo ten rungtyniaujantys Johnas Hollandas bei Braianas Angola.

Izraelyje įvesta karinė padėtis, atšaukti visi šalyje vykstantys sporto renginiai iki kito pranešimo, o kitataučiams sportininkams leidžiama palikti Izraelį.

Sveikatos ministras pranešė, jog šalyje žuvo 232 asmenys. Dar apie 1700 žmonių yra sužeisti per paskutinę parą.

Savo siaubinga patirtimi pasidalino buvęs Eurolygos žaidėjas Hollandas, šiuo metu atstovaujantis Tel Avivo „Hapoel“ ekipai.

„Šiuo metu esu Izraelyje. Jie tiesiog pradėjo bombarduoti ir tai buvo beprotiška, – savo Instagram paskyroje pasakojo amerikietis. – Turėjome daugybę priedangos pranešimų. Jeigu pažvelgtumėte į gatves, visur tuščia, išskyrus pavienius žmones. Bet taip, tu gali girdėti bombas, gali jas jausti. Tai siaubinga, nemeluosiu.“

Rusams užpuolus Ukrainą 2022-aisiais, amerikietis gyveno Rusijoje, kur tuo metu atstovavo Kazanės UNIKS.

„Tai man antras kartas, kai papuolu į karinę situaciją. Buvau Rusijoje, kai jie užpuolė Ukrainą, bet tai buvo kitokia patirtis. Tu negalėjai to pajausti, apart to, kad kito rublių vertė ir panašiai. Tu negalėjai pajausti bombų, kaip čia, Izraelyje.

Buvo įdomi diena. Žiūrėsime, kas atsitiks rytoj (spalio 8-ąją). Netikiu, kad turėsime rytoj treniruotę, bet nežinau, kas gali nutikti. Aš tai įrašau dėl viso pikto. Tai gyvenimas“, – kalbėjo Hollandas.

Angola, kitas Tel Avivo „Hapoel“ krepšininkas, taip pat pasidalino žinute savo socialiniuose tinkluose.

„Ačiū visiems, kurie rašėt žinutes visą dieną. Ačiū Dievui, mums viskas gerai. Ši situacija yra sudėtinga ir beprotiška. Būkime atsargūs. Meldžiuosi už Izraelio žmones“, – kalbėjo 29-erių krepšininkas.

