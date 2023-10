Pirmąją nesėkmę „Kibirkščiai“ išrašė LCC krepšininkės

Nuotr.: V. Selivončikas

Rimtas pareiškimas reguliariajame „SMART WAY Moterų Lietuvos krepšinio lygos“ sezone. Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas (4-0) namuose 92:86 (20:30, 28:14, 22:17, 22:25) įveikė praėjusio sezono čempiones Vilniaus „Kibirkštį“ (2-1) ir įsirašė 4 pergalę iš eilės.

Rungtynių žaidėjas EFF 38 Maiara Pereira Dias Taškai 21 Taiklumas 6-6 Atkovoti kamuoliai 9 Rezultatyvūs perdavimai 4

Uostamiesčio komandoje nesustabdoma buvo Maiara Dias. Puolėja per 31 minutę pelnė 21 tašką (6/6 dvit., 9/12 baud.), atkovojo 9 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus bei surinko 38 naudingumo balus.

Jai sėkmingai talkino Gerda Raulušaitytė, kuri pridėjo 22 taškus (8/10 dvit.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą bei surinko 25 naudingumo balus.

Mačo pradžioje savo progas geriau išnaudojo vilnietės, kurios įpusėjus kėliniui įgijo dviženklę persvarą (6:17), o toliau tiksint žaidimo laikui ją padidino iki 19 taškų (8:27).

Šaltą dušą gavusios LCC merginos per ateinančias dvi minutes spurtavo 12:0 ir sumažino atsilikimą – 24:30.

Antrajame kėlinyje klaipėdietės parodė kitokį veidą negu pirmajame. Į rungtynes grįžusi LCC ekipa sugebėjo išsiveržti į priekį ir laimėti pirmąją pusę – 48:44.

Agresyviai žaidusios LCC merginos vien per pirmas 20 minučių metė 26 baudų metimus, iš kurių tikslą pasiekė 22.

Po ilgosios pertraukos uostamiesčio komanda nemažino apsukų puolime ir ketvirtojo kėlinio pradžioje susikūrė dviženklį pranašumą prieš „Kibirkštį“ (72:61).

Likus 44 sekundėms Eglės Zabotkaitės tritaškis nukirpo „Kibirkšties“ deficitą iki 6 taškų, bet arčiau joms priartėti nepavyko ir LCC įsirašė ketvirtąją pergalę iš eilės – 92:86.

Sostinės ekipos gretose labiausiai ir išsiskyrė Zabotkaitė, kurios sąskaitoje – 23 taškai (4/9 trit., 5/5 baud.), 6 atkovoti kamuoliai, 1 rezultatyvus perdavimas ir 24 naudingumo balai.

„Tikėjausi, kad duosime kovą ir tikiu savo žaidėjomis bei žinau ką jos gali, – dėstė LCC strategas Vilius Stanišauskas. – Pradėjome rungtynes nelabai gerai, bet dar kartą parodėme charakterį, kas ir turėtų būti mūsų vizitinė kortelė kaip jaunos komandos – kovoti, nepasiduoti bei kautis visas 40 minučių. Šiandien buvo nemažai traumelių, tad ačiū merginoms ir sveikinu jas su pergale“

LCC: Gerda Raulušaitytė 22 (8/10 dvit., 6/8 baud., 6 atk. kam., 2 blok., 7 kld., 25 naud.), Maiara Pereira Dias 21 (6/6 dvit., 9/12 baud., 9 atk. kam., 4 rez. perd., 38 naud.), Lina Loceniece 14 (3/8 dvit., 2/6 trit., 5 kld.), Elizabete Bulane (2/7 trit., 6/6 baud., 3 per. kam.) ir Neda Pliatkutė (7/8 baud., 4 rez. perd.) po 12, Maisa Pereira Dias 7 (3/8 dvit., 9 atk. kam.).

„Kibirkštis“: Eglė Zabotkaitė 23 (4/9 trit., 5/5 baud., 6 atk. kam., 4 per. kam.), Dalia Donskichytė 12 (2/5 trit., 5 rez. perd., 5 per. kam., 5 kld.), Martyna Petrėnaitė (2/7 trit., 8 atk. kam.) ir Justina Miknaitė po 10, Gabrielė Šulskė 9 (5/7 baud., 5 atk. kam., 5 rez. perd., 3 per. kam.), Taisiia Udodenko 8 (7 atk. kam.).