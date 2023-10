Stebuklą sukūrusi „CBet“ pasakiškai triumfavo Pasvalyje

Jau ne pirmą ir ne antrą kartą pastebiu pražangas prieš išmetamas metiko kojas į priekį. Kiek reikėjo laiko kol NBA pakeitė taisykles, Eurolygoje tokių žaidėjų irgi yra. Negi niekas teisėjam nėra pasakęs per darbo aptarimus, kad čia specialus kojų kišimas į priekį ir tai yra - puolime pražanga. Kartais atrodo visas pasaulis per tai praėjo mum tereikia iš to pasidaryti išvadas, bet LKLe tokių baudų visdar begalė, o kada mačiau už tokį veiksmą baudą puolime ? Neatsimenu, gal net nėra to buvę, nors žiūriu aš krepšinio tikrai daug.