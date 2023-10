„7bet-NKL“ – 40 naudingumo balų surinkęs Pukelis

Nuotr.: Vytautas Kuralavičius

Aurelijus Pukelis surinko 25 taškus ir jo vedama Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ (1-0) pergale pradėjo „7bet-NKL“ sezoną. Tomo Gaidamavičiaus vadovaujama ekipa išvykoje 82:73 (18:18, 23:16, 19:17, 22:22) įveikė Kauno „Žalgirį-2“ (1-2).

Rungtynių žaidėjas EFF 40 Aurelijus Pukelis Taškai 25 Taiklumas 8-9 Atkovoti kamuoliai 5 Rezultatyvūs perdavimai 4

Nesulaikomai žaidusio „Sūduvos-Mantingos“ centro Pukelio sąskaitoje – 25 taškai (6/6 dvit., 2/3 trit., 7/7 baud.), 5 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai bei net 40 naudingumo balų.

Lygi kova tarp komandų vyko pirmųjų 17 minučių ir didžiąją laiko dalį „Žalgiris-2“ buvo priekyje, tačiau marijampoliečiai surengė spurtą 15:0 ir sugebėjo atsiplėšti nuo varžovų (41:33).

Artėjant trečiojo kėlinio viduriui, po Pukelio tritaškio, „Sūduva-Mantinga“ susikūrė ir dviženklę persvarą (52:41) ir po dar vienos 13:0 atkarpos komandas skyrė 19 taškų (60:41).

Į tai sureagavę žalgiriečiai atsakė spurtu 14:0 ir sušvelnino turėtą deficitą (60:55).

Paskutiniame ketvirtyje vėl dviženklį pranašumą įgiję marijampoliečiai pergalės iš rankų nebepaleido ir įtvirtino pirmąją pergalę 82:73.

Kauniečių gretose Matas Vokietaitis per 20 minučių pelnė 12 taškų (4/6 dvit.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei surinko 14 naudingumo balų.



„Žalgiris-2“: Justas Stonkus 14 (3/4 trit., 5 kld.), Dovydas Butka 13 (3/5 trit.), Matas Vokietaitis 12 (4/6 dvit.), Dominykas Butka 9 (4 kld.), Nedas Montvila 7 (5 atk. kam.).



„Sūduva-Mantinga“: Aurelijus Pukelis 25 (6/6 dvit., 2/3 trit., 7/7 baud., 5 atk. kam., 4 rez. perd., 40 naud.), Domantas Vilys 15 (4/7 dvit.), Paulius Beliavičius 12 (4/9 trit., 5 atk. kam., 3 per. kam.), Žygimantas Šimonis (2/3 trit.) ir Vytautas Šulskis (3 per. kam., 5 kld.) po 9.