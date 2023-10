„Fenerbahče“ vardo suviliotas Žagars – apie Latvijos pasaką ir vieną vilką sostinėje

Nuotr.: Wolves | FIBA | BasketNews koliažas

2022 m. rugsėjį mažai ką įrodęs, traumų klupdytas jaunas latvis debiutavo Kėdainių „Nevėžyje-Optibet“. Praėjus metams Artūrą Žagarą vertiname kaip vieną ryškiausių Europos talentų.

Tai – žavinti istorija, o dar labiau spindesio jai suteikia aplinkybės, kurias įveikęs 23-ejų gynėjas sužaidė nuostabų pasaulio čempionatą, pasirašė kontraktą su Stambulo „Fenerbahče“, o galop buvo išnuomotas Vilniaus „Wolves“.

Viskas prasidėjo dar Indonezijoje, kur Latvijos rinktinė patiesė Libaną, Prancūziją ir iškopė tarp 16 geriausių komandų. Vėliau latviai nugalėjo Ispaniją, Braziliją ir žengė į ketvirtfinalį, o galop užėmė 5 vietą.

Žagars turnyre per vid. 25 minutes rinko po 12,4 taško, 7,4 rezultatyvaus perdavimo, 2,6 atkovoto kamuolio ir 15,3 naudingumo balo. Mače dėl 5 vietos su lietuviais jis užfiksavo PČ rekordą – 17 rezultatyvių perdavimų.

Tokie pasirodymai ir užfiksuotas rezultatas pakylėjo visą Latviją, o garbinamu kaimyninėje šalyje tapo ir vyriausiasis treneris Luca Banchi.

„Aš prisimenu, kad nuo pat pirmųjų metų, kai jis buvo paskirtas treneriu, keliavo per visą pasaulį, Europą, kad pamatytų kiekvieną žaidėją, – italo atsidavimą BasketNews apibūdino Žagars. – Jis pakviesdavo vakarienės ar praleisdavo laiko. Be to, jis nuolat siųsdavo žinutes, klausdavo, kaip sekasi. Tikrai galėjai įsitikinti, kad nuo pat pradžių jis atidavė 100 procentų ir jam tikrai rūpi Latvijos krepšinis.“

„Wolves“ gynėjas iki šiol mena sutikimą po pasaulio čempionato Rygoje, kai į sostinės centrą sugūžėjo dešimtys tūkstančių žmonių. Gražią emociją iliustravo, kai Žagars, broliai Bertaniai ašarojo himno ir kalbų metu.

„Tikiuosi, kad dar teks tai patirti kada nors gyvenime, bet tikrai esu laimingas, jog tai teko patirti vieną kartą. Prisiminsiu tai visą savo gyvenimą“, – sakė Žagars.



Dabar latvis pratinasi prie vaidmens aukštesniame klubinio krepšinio lygmenyje, kadangi šį sezoną „Wolves“ dalyvauja Europos taurėje, o Žagars yra projektuojamas vienu lyderių.

Nors komanda pernai pradėjo savo egzistavimą, tačiau persikėlimas į Vilnių žymi dar vieną naują pradžią. Be to, sostinėje teks konkuruoti su Vilniaus „Rytu“, kurio fanai naujokų lengvai neįsileis.

„Pagal komandų pavadinimus sakyčiau, kad vilkas tėra vienas“, – paklaustas apie augančią komandų priešpriešą, pajuokavo Žagars.



Nors praėjusiame sezone „Wolves“ liko be LKL ir KMT pusfinalių, tačiau šiemet ambicijos nemažėja. Stipriais tikslais spinduliuoja ir Žagars.

„Jokių klausimų, kad siekiame aštuonetuko Europos taurėje bei laimėti LKL“, – patikino latvis.



– Artūrai, šią vasarą patyrėte daug emocijų. Kaip sekasi nuo rinktinių krepšinio pereiti prie ramesnės aplinkos, klubo reikalų?