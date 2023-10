Sprendimą paaiškinęs Atamanas: „Galbūt kitą savaitę žiūrėsime video medžiagą 7 valandas“

Normali darbo diena. Gi ne krosus begiojo ar keliais apie baznycia ejo visas 7 valandas. Video pasiziureti ir pasimokyti gal geriau, nei ta laika prie telefono ar kompiuterio praleisti, ar cia jau per daug reikalaujama is sportininku bent jau ta viena karta per metus ? :D