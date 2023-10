Atsakomybę už visą štabą prisiėmęs Kiltinavičius: „Pradėjome mačą mintimis apie praėjusias rungtynes“

Nuotr.: Betsafe-LKL

Po nesėkmingo Mažeikių „M Basket-DELAMODE“ starto Citadele KMT, Marius Kiltinavičius teigė, kad jo komanda pradėjo rungtynes mintimis apie pralaimėtas rungtynes Kauno „Žalgiriui“.

Rungtynių žaidėjas EFF 24 Martynas Pacevičius Taškai 18 Taiklumas 7-11 Atkovoti kamuoliai 8 Rezultatyvūs perdavimai 2

Mažeikiškiai namuose 45 minučių kovoje 86:87 nusileido Klaipėdos „Neptūnui“.

„Pradėjome mintimis apie prieš tai pralaimėtas rungtynes, – spaudos konferenciją pradėjo Kiltinavičius. – Pradėjome tokiomis išskridusiomis galvomis, paveikti skaudžių pralaimėjimų. Tačiau pavyko sugrįžti, nusiraminti.“

Kiltinavičius taip įvardino du epizodus, kurie nulėmė rungtynių baigtį. Dėl jų strategas prisiėmė atsakomybę už visą štabą.

„Du epizodai nulėmė, jog pralaimėjome. Pirmas epizodas buvo ketvirtojo kėlinio pabaigoje, kai turint dviejų taškų pranašumą nesugebėjome prasižengti. Turint vieną komandinę pražangą leidome mesti iš po krepšio. Antras epizodas buvo taip pat ketvirtojo ketvirčio pabaigoje, kai rezultatas buvo lygus, žaisdami su gynybiniu penketu, mes turėjome išleisti Chauncey (Collinsą), nes jie viską keitė. Bet mes to nepadarėme. Šita dalis, manau, labai aiškiai ir stipriai krenta ant trenerių“, – pripažino mažeikiškių strategas.

– Likus penkioms sekundėms iki pratęsimo pabaigos, panašu, kad Martynas Paliukėnas tyčia prasižengė prieš Igną Sargiūną. Atrodė, kad tarp jūsų su Dariumi Pakamaniu kilo ginčas. Kas ten nutiko?

– Nepavadinčiau tai ginču. Tai buvo apie tą situaciją, kai į puolimą neišleidome Collinso. Aš kalbėjau, kad tai buvo mūsų klaida. Patikėkit manimi, jaučiuosi, kad pralaimėjome rungtynes būtent dėl to.

– Bet nėra garantijos, jeigu jūs jį būtumėte išleidę, būtumėte laimėję?

– Bet aš taip jaučiuosi. Nes jie viską keitėsi ir turėjo keturias komandines pražangas. Manau, kad Chauncey būtų sukūręs situacijas, nes būtume turėję penkis metančius žmones penkete. Bet mes to nepadarėme.

– Nemažai žaidė vyriausias lygos žaidėjas Artūras Jomantas, Martynas Gecevičius išėjo kiek trumpiau. Jie gal duoda naudos puolime, bet gynyboje juos varžovai atakuoja. Ar dėl to nematote problemų?

– Na, mes sakau, blogai gynėmės tik pirmus du kėlinius. Bet tai nebuvo dėl to, kad jie atakavo Jomantą ar Gecevičių, o dėl to, kad mes nesugebėjome padaryti elementarių dalykų dėl koncentracijos stokos ir blogo nusiteikimo. Manau, kad antroje pusėje solidžiai gynėmės, kas leido mums grįžti į rungtynes.

– Faktiškai visas penkerias rungtynes, įskaitant LKL, buvote arti pergalės, bet vis tiek viską pralaimėjote. Ar komandos žaidėjai nėra palūžę psichologiškai?

– Čia yra mano darbas, jog tai neįvyktų. Tai yra labai svarbu dabartinėje situacijoje. Manau, kad tai yra natūralu, jog dabar mums nelengva. Ir šiandien, manau, kad mes truputį matėme tų apraiškų. Bet aš tikrai šnekėsiu su vyrais, kad nėra jokios priežasties nuleisti rankų.

– Calebas Huffmanas šiandien trumpai pasirodė, kuris pastaruoju metu arba nežaidžia, arba rungtyniauja trumpai. Ar juo dar tikite, ar jau galvojate apie kontrakto nutraukimą?

– Calebui dar reikia išmokti skaityti situacijas. Ypatingai prasidėjus sezonui, kai atsirado skautingas ir daug detalių, pagal kurias reikia žaisti tiek gynyboje, tiek puolime. Jis tikrai labai stengiasi, tačiau tas informacijos srautas jam labai didelis. Kadangi pirmi metai ir tų detalių labai daug, bet jis labai stengiasi.

– Per pirmus du kėlinius neapsigynėte pick and roll situacijose prieš Martyną Pacevičių. Kas ten buvo?

– Nesugebėjome keistis ginamaisiais. Tiesiog neprisitaikėme, nebuvo susifokusavę į tai, į ką turėjome būti. Tą labai neblogai darėme rungtynėse su Kauno „Žalgiriu“, tą šiandien gerai darėme ir antroje mačo pusėje. Tai yra koncentracijos stoka.

Rungtynių apžvalga: