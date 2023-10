Evansu žavėjęsis Krapikas: „Būčiau didžiausias melagis, jei sakyčiau, kad tikėjausi“

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai šią savaitę žais pirmąsias Eurolygos sezono namų rungtynes. Žalgiriečių savoje tvirtovėje lauks Belgrado „Crvena Zvezda“ išbandymas.

Keenan Evans MIN: 27.37 PTS: 25 (63.16%) REB: 4 AS: 0 ST: 2 BS: 0 TO: 3 GM: 1

Po praėjusią savaitę laimėtų pirmojo turo rungtynių Bolonijoje ir nelengvo „Betsafe-LKL“ mačo Telšiuose, apie komandos žaidimą ir kitas aktualijas „Žalgiris Insider“ prenumeratoriams skirtoje tinklalaidėje su krepšinio komentatoriumi Ryčiu Kazlausku bendravo žalgiriečių trenerių štabo atstovas Gintaras Krapikas.

„Nežiūrint į tą minusinį rezultatą, treneriui pavyko lemiamu metu surinkti žaidėjus, kurie labiausiai tiko, – apie išsigelbėjimą susitikime Bolonijoje, kai teko dukart naikinti 15 taškų „Virtus“ ekipos persvarą, kalbėjo Krapikas. – Be abejo, ta gynybinė sistema, visi keičiasi dengiamaisiais, mums davė daug. Viena iš priežasčių tokios rungtynių eigos, su ta problema susiduriame ne tik mes – dar trūksta tarpusavio supratimo tarp komandos žaidėjų.“

Rungtynėse Italijoje žalgiriečius į priekį tempė į Eurolygos rungtynes po 9 mėnesių pertraukos sugrįžęs Keenanas Evansas. Amerikietis sugrįžimo dvikovoje surinko net 25 taškus ir lemiamu metu traukė komandą į priekį. Anot Krapiko, toks gynėjo pasirodymas buvo maloniai netikėtas.

„Būčiau didžiausias melagis, jeigu sakyčiau, kad tikėjausi, jog Evansas pelnys 25 taškus ir už ausų ištrauks komandą. Su komandos draugų pagalba. Taip yra įsivaizduojama Eurolygos gero lygio komanda – turinti lygią sudėtį ir lemiamu momentu turinti lyderį. Tada žaidėjai nesiblaško ieškodami kažko, svarbu surasti jį, nes jis, tada yra tas žaidėjas, kuris priims sprendimą“, – sakė Krapikas.

Keenan Evans Komanda: Kauno Žalgiris

Pozicija: PG Amžius: 27 Ūgis: 191 cm Svoris: 86 kg Gimimo vieta: Teksasas, JAV

Pirmadienį žalgiriečiai jau „Betsafe-LKL“ čempionate turėjo naikinti dviženklį varžovų pranašumą dvikovoje Telšiuose su vietos Mažeikų „M Basket–Delamode“ klubu.

Kalbėdamas apie sunkius kėlinius ir vietiniame fronte, treneris Krapikas išskyrė, kad „Žalgirio“ trenerių štabas šalies čempionate tikisi daugiau iš mažesnes minutes Eurolygoje gaunančių žaidėjų.

„Mes vertiname kiekvieną varžovą, nėra taip, kad prieš kažkurį oponentą žaisime bet kaip. Yra supratimas, kad mūsų žaidėjai, kiekvienas iš jų, yra geresni nei oponentai. Gavę galimybę, jie turi tai įrodyti. Be to, kiekvienose rungtynėse nenorime drožti mūsų pagrindinių žaidėjų po 25–28 minutes. Norėtųsi žymiai daugiau iš žaidėjų, kurie kol kas nėra pagrindinėje rotacijoje, bet tik per gerus pasirodymus „Betsafe-LKL“ čempionate, jie gali įeiti ir į Eurolygos rotaciją. Šito kol kas pasigendame iš žaidėjų, iš kurių tikimės daugiau“, – aiškino specialistas.