„Gargždų“ strategas: „Turbūt esu švariausias LKL treneris, nes prausia visi, kas netingi“

Nuotr.: Betsafe-LKL

Pastaruosius ketverius metus Nenadui Čanakui Panevėžio „7bet-Lietkabelyje“ talkinęs Laimonas Eglinskas šį tarpsezonį perėmė „Gargždų“ vairą ir pirmą kartą karjeroje tapo Lietuvos krepšinio lygos (LKL) klubo vyr. treneriu. Visgi pradžia šilutiškiui ir jo ekipai nėra lengva.

Rungtynių žaidėjas EFF 20 Ajdin Penava Taškai 9 Taiklumas 3-5 Atkovoti kamuoliai 5 Rezultatyvūs perdavimai 3

Eglinsko treniruojama ekipa sezoną pradėjo 4 skaudžiais pralaimėjimais prieš Kauno „Žalgirį“ (55:107), Vilniaus „Wolves“ (68:104), Vilniaus „Rytą“ (82:98) ir Panevėžio „7bet-Lietkabelį“ (66:84).

Persikėlus į Karaliaus Mindaugo taurės batalijas gyvenimas nepalengvėjo. „Gargždai“ ketvirtadienio vakarą 61:84 neturėjo šansų prieš Utenos „Uniclub Casino – Juventus“. Po dar vieno pralaimėjimo Eglinskas spaudos konferencijoje išskyrus vaizdžią metaforą komentarų neturėjo.

„Turbūt esu švariausias LKL treneris, nes visi prausia, kas netingi, – kalbėjo strategas. – Esu tiek išpraustas, kad nežinau, ar galiu kvepėti dar labiau. Sunku ką pasakyti, komentarų nėra.“

– Ar prieš rungtynes realiai tikėjote, kad turite šansų?

– Eidamas į rungtynes galvoji apie pergalę. Visada galvoju, kad mano žaidėjai yra stipriausi, negalvoju, kad varžovai yra stipresni. Gal kažkiek man trūksta rotacijos, bet tai nėra pasiteisinimas. Aš žinau, kaip mes ruošiamės, reiškia ruošiamės blogai. Blogai paruošiau komandą pasirengime, blogai paruošiau rungtynėms. Kad varžovų sudėtis geresnė tikrai nėra pasiteisinimas.

– Trečiojo kėlinio viduryje turėjote tik 2 rezultatyvius perdavimus, Jaylonas Scottas 3 metimai iš 13. Ar jis ne per daug žaidžia vienas?

– Jo rezultatyvūs perdavimai galėtų išaugti, kai kiti po nusimetimų sumestų metimus. Per pirmus du kėlinius iš žaidimo įmetėme 9 metimus. Iš kur tie rezultatyvūs perdavimai gali atsirasti? Gerai, Jaylonas nepataikė, o kur kitų pataikymas? Ernestas Jonkus 0/6, Lesčiauskas 0/4, Furmanauskas 2/7. Gavrilovičius susimetė gale, kai niekas nebežaidė. Iki to laiko atrodo, kad mes žaidėme rankinį.

– Komandoje trūksta metikų, 6 tritaškiai iš 30. Gal per dažnai atakuojama iš toli, gal kitais būdais reikėjo bandyti pelnyti taškus?

– Taip, galbūt reikėjo pabandyti. Bet kaip ir sakiau, tikriausiai blogai paruošiau komandą, nes mes nenorime eiti į kontaktą. Jei nori mesti ne tritaškį, turi eiti į kontaktą, tada jau yra tikimybė, kad kažkas įdauš, įtrenks. Tai – sudėtinga, matomai ne visi to nori. Metikų netrūksta, trūksta, kas galėtų pataikyti.

– Ernestas Jonkus šį sezoną atrodo neatpažįstamas. Kokios gali būti to priežastys?

– Manau, kad tai yra žaidėjas, kuris atiduoda maksimumą gynyboje. Gal dėl to jam nusimuša taikiklis. Tikriausiai iš visos komandos šiai dienai mažiausiai priekaištų turiu Ernestui. Nes su tokia energija gynyboje jis vienintelis daro panašiai, kaip mes norėtume.

– Julius Jucikas išvyksta į Iraną. Kada galite sulaukti naujo vidurio puolėjo?

– Patikėkite manimi, aš labai jo laukiu. Situacija yra tokia, kad jo dar nėra. Julius išvyksta į Iraną, manau ir šiandien rungtynėse mintimis jis jau buvo ten.

Rungtynių apžvalga: