Santūriai džiaugęsis Ulanovas: „Svarbiausia suprasti, kad nežaidžiame tobulai“

Nuotr.: Dainius Lukšta

Nuotr.: D. Lukšta

Nuotr.: Dainius Lukšta

Nuotr.: D. Lukšta

Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS

Iš „Žalgirio“ arenos bendrosios erdvės ėjęs Edgaras Ulanovas itin santūriai džiaugėsi išvargta pergale prieš Belgrado „Crvena Zvezda“. Kapitonas kritiškai vertino iškovotą tašką, kadangi pozityvios emocijos nepermušė tekusio triūso.

Įsibėgėjus ketvirtajam kėliniui „Žalgiris“ dar atsiliko 54:63, bet tada septyni Arno Butkevičiaus taškai ir galingas dėjimas užkūrė spurtui 18:3, nulėmusiam pergalę 79:74.

„Rungtynių pabaigoje gerai atsirinkome, kur atakuoti. Nežmoniško kovingumo dėka vėl kažkiek susitvarkėme atkovotus kamuolius, nes „Crvena Zvezda“ gerai juos kovoja šiemet, – po dvikovos kalbėjo Ulanovas. – Manau, kad vis tiek šiandien atkovojo jų daug, bet lemiamais momentais susirinkome svarbius kamuolius po jų netaiklių metimų, o patys šaltakraujiškai sumetėme lemiamus metimus, kurie ir nulėmė pergalę.“

Lūžio momentu sausakimšoje „Žalgirio“ arenoje tapo Butkevičiaus skrydis. Virš 15 tūkst. publika pašėlo kartu su aikštės viduryje raumenis demonstravusiu kauniečių puolėju.

„Manau, bus geresnių epizodų, – šyptelėjo kapitonas. – Dar ilgas sezonas, sulauksime daug visko. Vėlgi, man tie epizodai nė kiek nesvarbūs, svarbu, kad laimėjome šitas labai sunkias rungtynes ir iškovojome antrą pergalę.

Svarbiausia, kad po dviejų pergalių suprastume, jog nežaidžiame tobulai, nežaidžiame gerai, bet kažkaip laimime rungtynes. Yra kur tobulėti ir turime nesustoti dirbti, ypač prie šito beprotiško tvarkaraščio, kuris mūsų laukia ateityje.“

Ulanovas vienintelis komandoje žaidė virš 30 minučių – aikštėje praleido net 34. 31-erių puolėjas surinko 15 taškų (6/8 dvit., 1/4 trit.), atkovojo 6 kamuolius, išdalino 4 rezultatyvius perdavimus ir užfiksavo 19 balų naudingumą.

Rungtynių žaidėjas EFF 21 Rolands Smits Taškai 18 Taiklumas 8-12 Atkovoti kamuoliai 7 Rezultatyvūs perdavimai 1

„Žalgirio“ kitą savaitę laukia dvigubas iššūkis Ispanijoje: antradienį Madride – su „Real“, ketvirtadienį Vitorijoje – su Tado Sedekerskio atstovaujama „Baskonia“.

– Pirmoje rungtynių pusėje mėginote žaisti per aukštaūgius, bet atrodo, kad ketvirtajame kėlinyje sėkmę atnešė žaidimas per gynėjus, ypač prieš Milošą Teodosičių. Ar tokie pokyčiai lėmė pergalę?

– Taip, turėjome momentų, kai reikėjo atakuoti per įgytas persvaras, pritraukus pagalbas gerai išsimėtyti perdavimus. Neforsuoti, sužaisti ne iš pirmos situacijos, bet kantriau – ir antros, ir iš trečios. Matėme, kad ir Brady (Manekas) pabaigoje pagaliau sulaukė savo progų, nes buvo gerai įžaistas kamuolys. Kai pradžioje visi kažkiek forsavo, gavosi daug neparuoštų metimų ir visiškai nebuvome ritme.

„Crvena Zvezda“ tuo ir naudojosi. Jie – labai patyrusi komanda. Nepaisant to, kad pradžia mums susiklostė labai gerai, jie visiškai nesureagavo į tai, ramiai sugrįžo ir netgi persvėrė rezultatą. Būtent žaidimas po krepšiu buvo labai svarbus, kuris pabaigoje atrišo tritaškius.

– Praėjusį sezoną daug rungtynių pabaigų buvo žaista per jus ir Keenaną Evansą, o dabar įsitraukė ir kiti žaidėjai. Ar tai gali būti kitoks „Žalgirio“ veidas, kad iniciatyvos gali imtis ir daugiau žmonių?

– Ne visada ant ko žaidžiame, tas ir turėtų užbaigti ataką. Svarbiausia – atakos pradžia, kaip ji paruošta, o tada gali sukurti situacijas ne tik sau, bet ir kitiems, o pabaigoje prie lygaus rezultato, ypač Eurolygoje, svarstyklės gali nusvirti į bet kurią pusę. Galbūt vienu procentu daugiau, jei žaidi namuose, nes yra palaikymas, kuris buvo fantastiškas. Rungtynės galėjo eiti į bet kurią pusę, bet už kovingumą 10 balų. Buvome verti ir džiaugiuosi už komandos draugus.

– Kiek laukėte Eurolygos sugrįžimo į „Žalgirio“ areną?

– Labai laukiau, bet laukiau ir su neramumu, nes žaidimas pastaruoju metu nėra geras ir LKL, tuo pačiu ir Eurolygoje turime būti geresni. Buvau labai pasiilgęs šitos atmosferos, kuri yra „Žalgirio“ arenoje.

– Nuo ko užsikuria jūsų paminėtas nežmoniškas kovingumas?

– Kiekvienam asmeniškai pagal situaciją. Vienas gali išsijungti po netaikyto metimo, kitas – po blogos pražangos, dar kitas – kad gal mažai žaidžia. Reiktų kiekvieno klausti atskirai. Suprantame, kad rungtynės vyksta 40 minučių ir jos susideda iš daug dalykų – taktinių, psichologinių ir dar kitų. Komandoje yra dvylika skirtingų žaidėjų galvų, dar priedo – trenerių štabas, kurie mato gal dar kitaip. Treneriai atranda penketą, kuris tai dienai yra geriausiai nusiteikęs ir kovoja vardan komandos tikslo, tada ir būna rezultatas.

Arno Butkevičiaus komentaras po rungtynių: