Antrųjų metų „Žalgirio“ koziris – „Top 8“ kalibro priekinė linija

Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS

Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS

Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS

Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS

Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS

Spurtas 13:0, Arno Butkevičiaus ir Brady Maneko šou ketvirtajame kėlinyje atnešė antrąją pergalę Kauno „Žalgiriui“ Eurolygoje. Tačiau iki tol žaliai balti laikėsi ant kitų dviejų vyrų pečių, atlikusių kertinius epizodus.

Fotogalerija Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: D. Lukšta Nuotr.: D. Lukšta Nuotr.: D. Lukšta Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: D. Lukšta Nuotr.: D. Lukšta Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: D. Lukšta Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: D. Lukšta Nuotr.: D. Lukšta Nuotr.: D. Lukšta Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: D. Lukšta Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: D. Lukšta Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: D. Lukšta Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: D. Lukšta Nuotr.: D. Lukšta Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: D. Lukšta Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: D. Lukšta Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: D. Lukšta Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: D. Lukšta Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: D. Lukšta Nuotr.: D. Lukšta Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS

Tai – antriems metams Kaune likęs startinis priekinės linijos duetas Kevarriusas Hayesas ir Rolands Šmits.

Ne paslaptis, kad Hayeso visi privalumai slypi gynyboje, tačiau penktadienį jie žibėjo visu ryškumu – net 4 blokai, 1 perimtas kamuolys, o prie to ir 8 taškai (4/4 dvit.), 5 atkovoti kamuoliai.

„Žalgiris“ namuose 79:74 palaužė Belgrado „Crvena Zvezda“ bei antrąsyk paeiliui neleido į savo krepšį įmesti 80 taškų.

Kalbant apie Hayeso blokus, toną jis uždavė jau pirmajame kėlinyje, kai dukart pūtė Shabazzo Napiero metimus. Trečiojo kėlinio pradžioje jis davė pamokų tiek Adamui Hangai, tiek Luka Mitrovičiui. Dar galima pridėti lanko nelietusius Hangos ir Roko Giedraičio metimus, kuriuos maksimaliai apsunkino būtent Hayesas.

„Buvau pasiruošęs, žinojau, kad jie turi gerus gynėjus, kurie bandys atakuoti krepšį, – apie savo epizodus BasketNews sakė Hayesas. – Stengiausi išlikti geroje pozicijoje, jog sukurčiau tuos epizodus.“

„Kiekvienoje komandoje reikia žmonių, kurie gali blokuoti metimus, kurie gali jais pakeisti rungtynes, – centro pasirodymą apibūdino Keenanas Evansas. – Ypač rungtynių pradžioje, kai jis greitai atliko du blokus. Tai yra labai svarbu. Kai varžovai veržiasi krepšio link, jie pradeda galvoti apie jo pagalbas. Tai yra puiku.“

Velniškai svarbus buvo ir Hayeso darbas Kazio Maksvyčio pamėgtoje išsikeitimo ginamaisiais gynyboje, kuri tapo košmariška „Crvena Zvezda“ perimetro žvaigždei Napierui.

Rungtynių žaidėjas EFF 21 Rolands Smits Taškai 18 Taiklumas 8-12 Atkovoti kamuoliai 7 Rezultatyvūs perdavimai 1

Gynėjas per beveik 21 minutę išsimetė 10 metimų, bet pataikė vos 1 (0/5 dvit., 1/5 trit.).

„Manau, kad tai buvo geras varžovas, – apie akistatą su Napieru kalbėjo Hayesas. – Dalis žaidimo plano buvo apsunkinti jam gyvenimą su mano ūgiu ir greitumu. Išprovokuoti tokius jo metimus – būtent tai, ko norime.“

„Gynyboje jis yra ypatingai svarbus, – centro pasirodymą apibūdino Edgaras Ulanovas. – Būtent ties šiuo dalyku su savo begaline energija jis mus ir patraukė kažkuriais momentais.“

„Jo indėlis buvo labai svarbus, – Hayeso darbą su Napieru pagyrė Evansas. – Jis davė jam spaudimo, turi ūgio, kas iškart pasimato. Kelis kartus jis pamušė kamuolį, kas buvo labai svarbu.“

Ketvirtasis kėlinys priklausė Butkevičiui, kuris jame susirinko 11 iš 12 savo taškų bei pakėlė „Žalgirį“ savo galingu dėjimu. Tačiau Maksvytis nepamiršo ir Hayeso epizodų pirmajame kėlinyje, priskirdamas juos prie esminių mačo epizodų.

„Manau, kad ir gynyboje, ir puolime, – apie Hayeso patobulėjimą per vasarą kalbėjo Maksvytis. – Manau, kaip ir Arno dėjimas išjudino Arną ir visą areną, taip ir Kevarriuso du blokai taip pat suteikė energijos tiek komandai, tiek arenai.“

Ne ką mažiau svarbus buvo ir rungtynių MVP Šmito pasirodymas – 18 taškų (7/9 dvit., 1/3 trit., 1/1 baudų), 7 atkovoti kamuoliai ir 21 naudingumo balas.

Praėjusiame sezone Šmits taip pat buvo labai svarbi puolimo dalis, tačiau ne taip dažnai naudodavosi savo privalumais po krepšiu. Tai iliustruoja ir statistika – per praėjusį sezoną išmetė 151 dvitaškį ir 120 tritaškių.

Dabar Šmits per du mačus yra pataikęs 11 iš 15 dvitaškių bei 1 iš 5 tritaškių.

„Rolands turėjo pranašumą po krepšiu, – sakė Evansas. – Turint tokį dydį, sunku ginti jį nugara į krepšį. Buvo labai svarbu, kad jis sužaidė tokias geras rungtynes. Jis uždavė toną anksti su savo metimais po krepšiu.“

„Jis turi suprasti, kad turės pranašumų prieš kai kuriuos žmones ir viduje, o prieš kai kuriuos ir išorėje, prie trijų taškų zonos. Rolands šiandien kantriai laukė savo šansų, – pasikeitusį latvio vaidmenį puolime įžvelgė Ulanovas. – Be to, varžovų komanda buvo palanki, jog žaistume per Rolandą. Taip pat atkovojo svarbių kamuolių gynyboje, kai reikėjo. Kai yra momentas, gali bausti tiek viduje, tiek ir išorėje. Džiugu už Rolandą ir tik į priekį.“

Verta pabrėžti, kad Šmits yra kiek kitokioje situacijoje nei visa komanda, kadangi su Latvija pasaulio čempionate žygiavo iki beveik finalinės dienos.

Vis dėlto puolėjas pirmajame namų mače atidavė širdį, o Maksvytis pabrėžė, kad toks Šmito žaidimas panašėja į lyderystę.

„Šiandien vienu metu ant Šmito ir ant Edgaro Ulanovo laikėsi žaidimas. Antras sezonas ir Rolandas sužaidė geras rungtynes. Jis tampa komandos lyderiu“, – spaudos konferencijoje sakė „Žalgirio“ vairininkas.

Visa „Žalgirio“ komanda yra tarsi užsuktas mechanizmas, tad ir priekinės linijos tandemą su Hayesu ir Šmitu priešakyje galima vertinti kaip vieną dalį.

Praėjusiais metais jėgas suvieniję atletai užsitarnavo Eurolygos pagarbą savo energija ir fiziškumu, o Hayesas apibūdino, ką reiškia turėti tokį porininką, kaip Šmits.

„Žinome, kad krepšinis yra pakilimų ir nuosmukių žaidimas, – aiškino Hayesas. – Nežinai, kas pasirodys geriau kiekvienose rungtynėse, bet Rolands visada yra kartu. Manau, geras dalykas, jog mokomės vienas iš kito, mokomės dirbti kartu. Dienos pabaigoje visi nori laimėti, o tai padeda atsikratyti egoistiškumo. Neturime problemų dalintis kamuoliu, nesvarbu, kas tampa rezultatyviausiu.“

Eurolygoje matome įvairiausių priekinių linijų, kaip Maikas Kotsaras ir Chima Moneke, Georgios Papagiannis ir Nigelis Hayesas-Davisas, Donatas Motiejūnas ir Johnas Brownas, Walteris Tavaresas ir Guerschonas Yabusele.

Kur pats Hayesas ir komandos draugas Evansas mato „Žalgirio“ priekinę liniją Eurolygos kontekste?

„Aš manau, kad „Top 10“ tikrai, – sakė Hayesas. – Praėjusiais metais patekome į atkrintamąsias. Galite sakyti, ką norite, bet vis tiek tai padarėme. Dabar turime įrodyti, kad tai nebuvo atsitiktinumas ir galime tai padaryti vėl. Su energija ir mūsų komandine stiprybe manau, kad nebus problemų tai įrodyti.“

„Top 8“ tikrai. Esame „Top 8“ komanda, tad ir priekinė linija tokia“, – užbaigė Evansas.

Maksvyčio komentaras:

Ulanovo komentaras:

Butkevičiaus komentaras:

Giedraičio komentaras: