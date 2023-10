Jogėla tiki Jonavos pergale prieš „Žalgirį“: „Jie bus išsitaškę emociškai“

LKL čempionate po pirmojo mėnesio liko trys nė sykio nesuklupusios komandos – Vilniaus „Rytas“ (5-0), Kauno „Žalgiris“ (4-0) ir Jonavos „CBet“ (4-0).

Tauras Jogėla MIN: 25.2 PTS: 14 (68.63%) REB: 5 AS: 1.25 ST: 1 BS: 0.25 TO: 1 GM: 4

Vis tik sekmadienio vakarą tokių ekipų jau liks tik dvi, kadangi į tarpusavio akistatą stos pergalingu ritmu žygiuojantys Kauno ir Jonavos klubai.

Tiesioginę šio mačo transliaciją nuo 17.00 val. stebėkite per BTV televiziją bei Go3.

Jeigu iš Lietuvos čempionų nepriekaištingo rezultato tikėtis buvo natūralu, analogiškas „CBet“ pasirodymas gali kelti nuostabą. Tiesa, visi keturi jonaviečių laimėjimai buvo pasiekti prieš komandas, kurios kartu sudėjus šiuo metu turi vos vieną pergalę, priklausančią „Šiauliams“.

Negana to, tiek šiauliečius, tiek pasvaliečius Jonavos klubas parklupdė tik sulaukęs dovanėlių, kurias išpakuodavo Mike‘as Lewisas. Amerikietis smeigė pergalingą dvitaškį prieš „Šiaulius“ ir ramiai suleido tris lemtingus baudos metimus į „Pieno žvaigždžių“ krepšį.

Praėjusiame sezone į geriausiųjų ketvertuką netikėtai prasimušusiai Virginijaus Šeškaus kariaunai prieš sezoną vėl nebuvo piešiami aukso kalnai, tačiau gero starto užkurti jonaviečiai tikisi, kad tai taps tik įžanga į dar vieną sėkmės istoriją.

„Manau, kad tai, kaip tu pradėsi sezoną, yra vienas svarbiausių dalykų, – portalui LKL.lt sakė „CBet“ kapitonas Tauras Jogėla. – Ant tokios bangos, geresnės ar blogesnės, tu ir nuvažiuosi. Mūsų tikslas, pažiūrėjus į tvarkaraštį, buvo pasiimti pirmas keturias pergales, nesvarbu vienu tašku ar daugiau.“

Žvelgdamas į Kauno klubo iššūkį, „CBet“ puolėjas viliasi, kad jo komandai pavyks išnaudoti vietiniame fronte atsiveriančias varžovų spragas, kuriomis vos nepasinaudojo Mažeikių ir Pasvalio ekipos. Sunkią pergalę Eurolygoję penktadienį pasiekusių žalgiriečių kitą savaitę laukia net du mačai Ispanijoje.

„Mums gali būti palanku, nes žalgiriukas bus po Eurolygos, išsitaškę emociškai. Mes su savo energija ir neturėjimu, ko prarasti, eisime į tas rungtynes ir galime tuo užsikabinti“, – tvirtino tauragiškis.

Prieš „CBet“ ir „Žalgirio“ susitikimą portale LKL.lt – pokalbis su Jonavos klubo žaidėju Jogėla.

– Kokia nuotaika vyrauja komandoje po sėkmingo sezono starto?

– Labai gera nuotaika komandoje, pergalės duoda gerą atmosferą rūbinėje. Treniruočių metu visi ateina su šypsena, kitaip nusiteikę darbui. Labai gerai, kad ir su teisėjų klaidelėmis, bet pasiėmėme paskutinę pergalę. Turnyrinėje lentelėje 4/0 atrodo labai gerai tiek fanams, tiek mums. Esame laimingi ir pasiruošę kovoti su tuo pačiu žalgiriuku.

– Prieš sezoną daugelis abejojo jumis dėl vėlyvos komplektacijos ir nesėkmingo draugiškų rungtynių ciklo. Ar nuoširdžiai buvo galima tikėtis tokio starto?

– Kalbėjau ir su Edvinu (Šeškumi) ir su treneriais, kurie likę nuo praeito sezono. Jie sako, kad mus visada nurašydavo, nors aš negirdėdavau to. Man irgi buvo siurprizas, kad mūsų komandą nurašė. Komanda, nors ir vėlai surinkta, atrodo solidžiai. Aišku, žmonės, kurie sprendė iš draugiškų rungtynių prieš sezoną, susidarė blogą nuomonę, nes pralaimėjome ir Utenai 30 taškų, ir Pasvaliui, kitos rungtynės irgi buvo sunkesnės. Bet atėjo sezonas, susižaidėme, gal dar kažkiek rimčiau pradėjome žiūrėti, su kitokiu nusiteikimu ir toks rezultatas atėjo. Jei atvirai, tikrai nesitikėjau, kad gali būti 4/0, kaip ir visa komanda turbūt.

– Ar per savo karjerą prisimenate kažką panašaus į tai, kas įvyko Pasvalyje?

– Aš iškart komandai pasakiau, kad niekam taip nėra buvę ir turbūt daugiau niekada gyvenime nebus. Aš net nežinau, kaip tai pavadinti, nesąmoninga pabaiga. Viskas sukrito į mūsų pusę – tritaškis nuo lentos, pražanga puolime, dar trys baudos lemiamu metu. Viskas per 5 sekundes išsisprendė kaip geriausiame filme.

– Ką po tokių mačų rūbinėje kalba treneris? Ar atkreipiate dėmesį į tai, kad paskutinėse dvejose rungtynėse galėjo ir nepasisekti?

– Patys suprantame, kad viskas galėjo pasisukti į kitą pusę. Su „Šiauliais“ rungtynes kaip ir kontroliavome, jautėmės tą dieną geresni. Truputį geriau žaidėme ir turėjome 12 taškų pranašumą. Bet ir ten viskas taip sukrito į mūsų pusę... Norėjome padaryti baudą po krepšiu, po to Marelja norėjo ties viduriu padaryti baudą, nesigavo. Davisas perdavė kamuolį Pavelkai – turbūt geriausia opcija, kuri galėjo nutikti mums. O jis, kaip didelis žmogus, sužingsniavo. Vėl tokie laimės dalykai nutinka. Bet prieš Pasvalį gerai nežaidėme, viso potencialo gerai neparodėme. Edvinas sakė, kad sužaidė blogiausias savo rungtynes per ketverius metus Jonavoje. Kiti mūsų žaidėjai taip pat sunkiau įsiliejo. Prieš „Šiaulius“ buvome labiau garantuoti. „Pieno žvaigždės“ yra tikrai gera komanda, turi talento puolime.

– Galbūt kartais sėkmingas startas leidžia pagauti pagreitį ir šiek tiek netgi viršyti savo galimybes?

– Manau, kad tai, kaip tu pradėsi sezoną, yra vienas svarbiausių dalykų. Ant tokios bangos, geresnės ar blogesnės, tu ir nuvažiuosi. Mūsų tikslas, pažiūrėjus į tvarkaraštį, buvo pasiimti pirmas keturias pergales, nesvarbu vienu tašku ar daugiau. Toks buvo mūsų tikslas. Dabar penktosios rungtynės su „Žalgiriu“, gal pavyks sukovoti, eisime be jokio spaudimo ir bandysime dar tą penktą pergalę pasiimti, jei įmanoma. Kaip matėme, jie turėjo problemų su Mažeikiais. Galbūt tai motyvacijos stoka, bet bus matyti. Startas įdomus, rungtynės įdomios ir jų svarba yra begalinė einant tolyn į sezoną.

– O kur jūsų žaidime norisi daugiausiai progreso?

– Mūsų komandai dar reiktų daugiau susikalbėjimo gynyboje.

– Virginijus Šeškus anksčiau garsėdavo puolimu, bet pernai Jonavos komanda buvo viena geriausiai besiginančių. Ar pastebėjote, kad šis treneris skiria didesnį dėmesį darbui po savuoju krepšiu?

– Taip, pastebėjau. Kai paskutinį kartą žaidžiau pas Virgį prieš aštuonerius metus, viskas buvo paprasčiau. Tada visuomet keisdavomės gynyboje, vien rodydavome pirštukais ir viskas gerai. Dabar jau treneris varžovų derinius įdomiau analizuoja ir pritaiko įdomesnes gynybas. Kai kuriems naujokams labai sunku, nors ir man nėra lengva. Matosi, kad jis tame patobulėjęs.

– Jums asmeniškai sezono pradžia klostosi labai sėkmingai. Ar pažįstamo trenerio (Jogėla 2015-2016 m. atstovavo Šeškaus treniruotai Prienų „Vytauto“ ekipai – aut.) žaidybinės schemos prisideda prie to?

– Visų pirma, esu atsigavęs po traumos. Pernai koja po rungtynių ir treniruočių tindavo. Dabar to nebeliko ir kūnas jaučiasi visai kitaip, nes su viena koja nėra lengva, Lietuvoje yra labai geras lygis. Dėl trenerio schemų – taip, jis man duoda pažaisti nugara į krepšį, pagaliau sugrįžau ir į trečią poziciją, kurioje buvau nuo jaunystės. Man tai yra atsigavimas, laisvesnis stilius, leidžiama improvizuoti.

– Šiemet komandoje esate vienas vyriausių žaidėjų, be to, ir kapitonas. Kaip sekasi tvarkytis su tokiu vaidmeniu?

– Dabar jau atėjo tas laikas, kai nebesi jauniausias, nebereikia nešti kažkieno vyresnio kuprinės ar krepšio. Esu vyresnis, kapitonas. Smagi, lengva ir maloni našta, jei galima taip pavadinti. Užsieniečiai klauso ir nori laimėti, pagaliau supranta, kur atvažiavo. Čia nėra kažkoks Lenkijos ar Austrijos lygis. Tas man patinka, žiūrint iš kapitono pusės. Jie tobulėja ir tikiuosi, kad nenustos to daryti, tai atsispindės ir rezultatuose.

– „Žalgiris“ pastaruoju metu strigo LKL, bet tai tikriausiai galima sieti ir su startu Eurolygoje. Kita savaitė kauniečiams – dviguba. Galbūt tai palankus laikas susitikti su jais?

– Po Eurolygos „Žalgiris“ truputį gal išsitaško ir į LKL ateina gal nežaisdami pilnu pajėgumu, su motyvacijos trūkumu, labiau atsipalaidavę ir su mažesniu spaudimu. Ant to ir bandysime juos pagauti, jei tai įmanoma.

– Ką galima pasiimti iš tų komandų, kurios ką tik vos neįkando „Žalgiriui“? Ar būtini netradiciniai sprendimai?

– Gal „Žalgiris“ kartais nesitiki tokių situacijų, į kurias juos pastatai. Virgis taip darydavo senais laikais, kai pats žaidžiau „Žalgiryje“. Prienai viską pradėjo keisti, o net tokio lygio komanda, kaip „Žalgiris“, kartais pasimeta. Nemanau, kad dabar bus taip, ten vis tiek yra geri žaidėjai ir geri treneriai, jie viską išanalizuos. Mums gali būti palanku, nes žalgiriukas bus po Eurolygos, išsitaškę emociškai. Mes su savo energija ir neturėjimu, ko prarasti, eisime į tas rungtynes ir galime tuo užsikabinti.

– Jums patiems tai paskutinis mačas prieš startą FIBA Europos taurėje. Kiek svarbu šiuo atžvilgiu gauti tokį stiprų varžovą, kuris išryškintų trūkumus?

– Tą ir noriu pamatyti, kur mūsų minusai, žaidžiant prieš Eurolygos komandą. Tai išlys. Bus įdomu pamatyti jų pranašumus, kur ir ko mums trūksta, ties kuo reikia padirbėti. O kad padirbėti reikės, tai tikrai tikiu, ypač gynyboje. „Žalgiris“ vis tiek ir kitaip išeina iš užtvarų, ir kitaip skaito derinius, jų ūgis, jėga, dydis yra kitokie, Eurolygos lygio. Bus labai geras mačas prieš startą Europos turnyre.