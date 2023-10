Užduokite klausimą BN+ Q&A tinklalaidei

Pataisykit, jei klystu, bet mano vertinimu, su Nazaretu viskas kaip ir aisku - turi igudziu rinkti taskus, bet ta daro labai neefektyviai, turi metima, bet aikstes matymo nera, krepsinio IQ zemas. Daug kas kalba, kad cia reikia isivaziuoti ir t.t., bet manau to ko neturi zaidejas, per kelis menesius nepridesi. Nematau, kuo jis geresnis uz LKL finalu MVP, o ir brangesnis turbut. Kitaip tariant - komplektacijos klaida. Prove me wrong