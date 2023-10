Įvertinimai žalgiriečiams: dominavęs Maneko ir Šmito duetas bei Evanso ramybė

Nuotr.: zalgiris.lt

Nuotr.: zalgiris.lt

Nuotr.: zalgiris.lt

Nuotr.: zalgiris.lt

Nuotr.: zalgiris.lt

Kauno „Žalgiris“ gali švęsti. Kauniečiai nutraukė trijų pralaimėjimų seriją „Fernando Buesa“ arenoje ir šventė pergalę prieš Vitorijos „Baskonia“ – 99:82.

Fotogalerija Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt Nuotr.: zalgiris.lt

Fantastiškų individualių pasirodymų netrūko – trys žalgiriečiai surinko daugiau nei po 20 naudingumo balų: Keenanas Evansas, Brady Manekas ir Rolands Šmits.

Didžiausius fejerverkus surengė Brady Manekas. Amerikietis per 28 minutes surinko 17 taškų, pataikydamas visus 5 tritaškius. Jis dar atkovojo 14 kamuolių ir surinko 27 naudingumo balus.

Tinklalapio BasketNews žurnalistas Jonas Lekšas įvertino žalgiriečių pasirodymą solidžiose rungtynėse Vitorijoje.

Brady Manekas – 10 balų

28 min., 17 tšk. (0/2 dvit., 5/5 trit., 2/3 baud.), 14 atk. kam., 27 naud. balai.

Nuotr. zalgiris.lt

Jei dabar neparašyčiau dešimtuko, tai nežinau tada, kada daugiau. Taip, gynyboje Brady buvo užatakuotas, bet mes žinome, kad taip bus, o ir dalį metimų Chima Moneke susimetė prie rizikų. Visgi puolime Manekas buvo fantastiškas. Jo keturi tritaškiai per trumpą atkarpą antrajame kėlinyje pakeitė rungtynes. O dar prie tobulo pataikymo pridėkime 14 atkovotų kamuolių. Neįtikėtinas Eurolygos debiutanto pasirodymas.

Rolands Šmits – 10 balų

26 min., 21 tšk. (2/4 dvit., 3/4 trit., 8/8 baud.), 8 atk. kam., 5 išpr. praž., 27 naud. balai.

Nuotr. zalgiris.lt

Gal Maneko benefisas kažkiek ir nuėmė nuo Šmito dėmesio, bet latvis šiandien buvo nuostabus. Jis nuo pirmųjų minučių terorizavo varžovus baudos aikštelėje, išprovokavo dvi greitas Moneke pražangas, o vėliau pridėjo ir tritaškių. Kai varžovai ketvirtajame kėlinyje gaudė žalgiriečius, Rolands išprovokavo geras pražangas ir sumetė baudas.

Keenanas Evansas – 9 balai

25 min., 14 tšk. (2/4 dvit., 1/3 trit., 7/8 baud.), 3 atk. kam., 4 rez. perd., 1 kld., 7 išpr. praž., 22 naud. balai.

Nuotr. zalgiris.lt

Dar vienas puikus Evanso pasirodymas ir jei ne du dešimtukininkai aukščiau, jų vietą su maksimaliu balu galėtų užimti įžaidėjas. Amerikietis labai gerai kontroliavo rungtynių ritmą, neperskubėjo su sprendimais, provokavo pražangas, o dar ir pasižymėjo nuostabiu bloku. Dar keli tokie mačai ir pamiršime, kad Keenanas tiek laiko buvo traumuotas.

Dovydas Giedraitis – 8,5 balo

23 min., 13 tšk. (2/6 dvit., 3/3 trit., 2/2 baud.), 4 rez. perd., 0 kld., 11 naud. balų.

Nuotr. zalgiris.lt

Rungtynių žaidėjas EFF 27 Rolands Smits Taškai 21 Taiklumas 5-8 Atkovoti kamuoliai 8 Rezultatyvūs perdavimai 0

Nuostabi Dovio savaitė. Madride jis kartojo rezultatyvumo rekordą, o Vitorijoje jį ir pagerino. Aišku, visas pasitikėjimas puolime prasideda nuo gynybos. Giedraitis gerai skaito situacijas, pasiima geras pražangas ir yra vienas patikimesnių perimetro gynėjų. Lietuvis vis labiau užsirekomenduoja treneriams.

Tomas Dimša – 8 balai

17 min., 13 tšk. (3/3 dvit., 2/4 trit., 1/1 baud.), 2 rez. perd., 12 naud. balų.

Nuotr. zalgiris.lt

Kaip ir rašiau po rungtynių Madride, Dimša Vitorijoje tarė labai svarbų žodį. Jis pradėjo rungtynes ne tik gerai puolime, bet ir gynyboje prieš Markusą Howardą, kuris tik vėliau įsižaidė. Po pertraukos Tomas praktiškai idealiai realizavo progas ir kaip Maksvytis sakė, sužaidė beveik tobulą antrą pusę.

Nazas Mitrou-Longas – 6,5 balo

13 min., 9 tšk. (4/5 dvit., 0/2 trit., 1/1 baud.), 3 atk. kam., 2 rez. perd., 2 kld., 8 naud. balai.

Nuotr. zalgiris.lt

Gaivesnis oro gurkšnis Mitrou-Longui. Nors ir nežaidė daug, bet kanadietis turėjo geras dvi savo atkarpas ir tai turėtų pridėti pasitikėjimo ateičiai. Nazas yra smagus žaidėjas ir kai užsikuria, jį sunku stabdyti. Visgi ir šiandien iš to atėjo skuboti sprendimai ir klaidos. Kažkaip reikia tai išmokti geriau kontroliuoti.

Edgaras Ulanovas – 5,5 balo

33 min., 2 tšk. (0/5 dvit., 2/2 baud.), 4 atk. kam., 6 rez. perd., 2 kld., 4 naud. balai.

Nuotr. zalgiris.lt

Kapitonas per 33 minutes liko be taškų iš žaidimo ir vietomis puolime išnykdavo. Visgi jo darbų nurašyti nereikia – trečiajame kėlinyje jis atliko du ekstra perdavimus Giedraičiui, kurie virto 6 taškais, o kūrybos iš jo buvo ir daugiau. Taip pat jis prisidėjo prie to, kad Tado Sedekerskio dominavimas po krepšiais nutrūktų.

Laurynas Birutis – 5 balai

8 min., 6 tšk. (3/4 dvit.), 1 atk. kam., 4 praž., 2 naud. balai.

Nuotr. zalgiris.lt

Biručio žaidimo laiką apribojo greitai susirinktos pražangos, bet ir per 8 minutes centras spėjo pademonstruoti gerų dalykų. Trečiojo kėlinio pradžioje jis buvo gerai išnaudojamas, o dar pirmoje mačo pusėje privertė aikčioti kolegas iš Ispanijos. Laurynas žaisdamas nugarą į krepšį pademonstravo Brandono Davieso judesių arsenalą ir užsibaigė ataką taškais.

Kevarriusas Hayesas – 4 balai

11 min., 2 tšk. (1/3 dvit.), 2 atk. kam., 0 naud. balų.

Nuotr. zalgiris.lt

Hayesui dviguba savaitė nebuvo sėkminga, bet prie to prisidėjo neparankūs oponentai. Šiandien Kevarriusas slinkosi į šešėlį, nes puikiai žaidė du sunkieji kraštai, o ir varžovai daugiau žaidė lengvu penketu. Taip pat ir gynyboje išsikeitimuose jam buvo sunkiau su Howardu, kur buvo padarytos blogos pražangos.

Arnas Butkevičius – 3 balai

15 min., 2 tšk. (1/3 dvit.), 2 atk. kam., 2 kld., -1 naud. balas.

Nuotr. zalgiris.lt

Vienintelius taškus Arnas pelnė greitoje atakoje ir matėsi, kad tas sunegalavimas šiek tiek išmušė jį iš ritmo. O žaidžiant prieš tokią komandą reikia būti šimtaprocentinėje kondicijoje, kadangi prižiūrėti Howardą Butkevičiui nebuvo lengva ir pernai. Šiandien svarbiausia yra pergalė, o dėl Arno galima neabejoti kitose rungtynėse.