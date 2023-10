„Barcelona“ demonstruoja raumenis: 39 taškais nupūtė „Bayern“

Nuotr.: Rodolfo Molina/EuroLeague Basketball via Getty Images

Nuotr. Rodolfo Molina/EuroLeague Basketball via Getty Images

„Barcelona“ (4-0) dominuojančiu stiliumi pratęsė pergalingą žygį Eurolygoje. Rogerio Grimau auklėtiniai namuose 98:59 (27:11, 16:16, 27:13, 28:19) sutriuškino Miuncheno „Bayern“ (1-3).

Rungtynių žaidėjas EFF 18 Jan Vesely Taškai 14 Taiklumas 5-7 Atkovoti kamuoliai 4 Rezultatyvūs perdavimai 1

Katalonijos ekipa yra viena iš dviejų Eurolygoje, kurios dar nepatyrė pralaimėjimo. Tokį patį balansą turi ir kita Ispanijos komanda Madrido „Real“.

„Barcelonos“ pergalė 39 taškais – kol kas didžiausia šiame Eurolygos sezone. Iki šiol didžiausią laimėjimą buvo pasiekęs Belgrado „Partizan“, kai 88:62 nepaliko vilčių Vilerbano ASVEL.

Be to, „Bayern“ patyrė didžiausią pralaimėjimą per klubo istoriją Eurolygoje. Iki šiol daugiausiai buvo nusileista 2019-20 m. sezono mače su Vitorijos „Baskonia“ (-33).

Nugalėtojams Rokas Jokubaitis per 21,5 minutės surinko 9 taškus (3/6 dvit., 1/2 trit.), 4 rezultatyvius perdavimus, 2 atkovotus kamuolius, 2 klaidas, 1 pražangą ir 9 naudingumo balus.

„Barca“ jau po pirmojo kėlinio turėjo 16 taškų persvarą (27:11), nors į pertrauką išėjo su tokiu pačiu pranašumu (43:27).

Visišką nokautą „Bayern“ patyrė trečiajame kėlinyje, kai pralaimėjo atkarpą 0:15. Dominavimą tęsusi „Barca“ daugiausiai pirmavo 40 taškų (84:44 ir 89:49).

Barselonos komandai Janas Vesely per 11 minučių pelnė 14 taškų (5/7 dvit., 4/4 baudų), atkovojo 4 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą bei surinko 18 naudingumo balų.

Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Jabari Parkeris, per 23 minutes pelnęs 15 taškų (3/6 dvit., 3/4 trit.). Jis taip pat atkovojo 6 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei surinko 17 naudingumo balų.

Miuncheno ekipos gretose labiausiai išsiskyrė Sylvainas Francisco, kurio sąskaitoje per 17 minučių buvo 7 taškai (2/2 dvit., 0/3 trit., 3/4 baudų), 5 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai bei 13 naudingumo balų.

Dar vieną blankų mačą turėjo Carsenas Edwardsas, per 14 minučių surinkęs 3 taškus (0/3 dvit., 1/3 trit.), 1 atkovotą kamuolį ir -3 naudingumo balus.

„Barcelona“: Jabari Parkeris 15 (3/4 trit., 6 atk. kam.), Janas Vesely 14 (5/7 dvit.), Willy Hernangomezas 11 (6/6 baud., 7 atk. kam.), Jamesas Nnaji 10, Tomašas Satoransky (3/5 trit.) ir Rokas Jokubaitis (4 rez. perd.) po 9, Dario Brizuela 8 (2/5 trit., 5 rez. perd.).

„Bayern“: Serge'as Ibaka 13 (5/12 dvit., 8 atk. kam.), Devinas Bookeris 9, Isaacas Bonga (5 atk. kam.) ir Sylvainas Francisco (5 atk. kam.) po 7.

Rungtynių apžvalga: