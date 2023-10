Asmeninį rekordą pakartojęs Sabonis neatsirevanšavo Curry vedamai „Warriors“

Nuotr.: AP-Scanpix

Domantas Sabonis nuostabiai pildė statistikos eilutę, bet Stephenas Curry dar kartą parodė, kaip jam patinka rungtyniauti Sakramente. Snaiperio vedama „Golden State Warriors“ (1-1) išvykoje 122:114 (24:29, 36:28, 39:27, 23:30) įveikė vietos „Kings“ (1-1).

Rungtynių žaidėjas EFF 42 Stephen Curry Taškai 41 Taiklumas 14-19 Atkovoti kamuoliai 4 Rezultatyvūs perdavimai 4

„Kings“ nepavyko atsirevanšuoti „Warriors“ už pralaimėjimą praėjusių metų NBA atkrintamųjų pirmajame etape, o tai San Fransisko komandai buvo pirmoji sezono pergalė.

Sakramento komandai Domantas Sabonis per 35 minutes pelnė 19 taškų (7/13 dvit., 0/2 trit., 5/6 baud.), atkovojo 18 kamuolių, atliko 7 rezultatyvius perdavimus bei perėmė 5 kamuolius. Pastarasis rezultatas yra lietuvio asmeninio rekordo pakartojimas.

Į priekį svečiai pabėgo trečiajame kėlinyje, kai laimėjo atkarpą 29:12 – 97:79.

Įpusėjus ketvirtajam kėliniui „Warriors“ užtikrintai pirmavo (111:93), bet De'Aarono Foxo vedamiems šeimininkams pavyko surengti lemiamą spurtą (112:117). Visgi kardinaliai apversti rungtynių eigos nepavyko.

San Fransisko ekipos gretose išsiskyrė Curry, kurio sąskaitoje per 34 minutes buvo 41 taškas (7/9 dvit., 7/10 trit., 6/6 baud.), 4 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai bei 4 klaidos.

Foxas šeimininkams surinko 39 taškus (9/19 dvit., 5/9 trit., 6/7 baud.) ir 4 rezultatyvius perdavimus.

Dviženklį pasirodymą surengė NBA debiutuojantis Saša Vezenkovas. Bulgaras per 12 minučių pasižymėjo 10 taškų (2/2 dvit., 2/4 trit.) ir 1 atkovotu kamuoliu.

„Kings“: De'Aaronas Foxas 39 (9/19 dvit., 5/9 trit., 6/7 baud., 4 rez. perd.), Domantas Sabonis 19 (7/13 dvit., 5/6 baud., 18 atk. kam., 7 rez. perd., 5 per. kam.), Keeganas Murray 16 (3/11 trit., 7 atk. kam., 4 kld.), Harrisonas Barnesas ir Aleksandras Vezenkovas (2/4 trit.) po 10, Malikas Monkas 9 (6 rez. perd.), JaVale'as McGee 7.

„Warriors“: Stephenas Curry 41 (7/9 dvit., 7/10 trit., 6/6 baud., 4 rez. perd., 4 kld.), Klay Thompsonas 18 (5/8 dvit., 2/4 trit., 4 rez. perd.), Jonathanas Kuminga 12 (4/8 dvit., 5 atk. kam.), Andrew Wigginsas 11 (5/10 dvit., 5 atk. kam., 2 blok.), Chrisas Paulas (5/10 dvit., 12 rez. perd., 3 per. kam.) ir Mosesas Moody (2/3 trit., 3 per. kam.) po 10, Kevonas Looney 8 (4/6 dvit., 12 atk. kam., 6 rez. perd., 3 per. kam.), Gary Paytonas 7.