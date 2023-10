Gorhamas pratęsė tritaškių seriją, bet „Rytas“ pralaimėjo dramą Patruose

Iš vienos pusės žiūrint, gerokai per daug broko elementariose situacijose - susikeičia varžovai gynyboje, Echodas gal kartą ir gavo kamuolį prieš mismatchą. Kartą nepavyksta P&R, visi stovi vietoje, nebėra antro derinio, minties, gimdymas vyksta. Gynyboje bent kokius 5 kartus sugeba dviese vienu metu šokti ant vieno žaidėjo, taip paliekant kampe laisvą, elementarūs kažkokie nesusikalbėjimai. Iš kitos pusės žiūrint, tai Echodas po traumos tik.grįžta ir neturėtų taip tragiškai atrodyti su laiku. Radzevičiaus via dar nėra, tad realiai be 2 pagrindinių žaidėju vis dar Rytas. Galiausiai, Uleckas, Cole, Hornsby krūvas gerų metimų, visiškai laisvų tritaškių prametė, tragiškas pataikymas. Praėjusiais metais tiek pat sunkiai ČL ir per vargus ėjo Rytas, bet su sezono eiga įsivažiavo, panašiai gali būti ir šiemet, nes talento ir potencialo tikrai daug, tik kol kas kai kurie žaidėjai žaidžia gerokai žemiau savo galimybių ribos.